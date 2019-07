Estate che arriva, amore che giunge… Come ogni anno, complice forse il caldo o la pelle del corpo sempre in bella vista, gli amori nascono e finiscono. Come questa incredibile notizia di gossip che vede protagonisti Marracash ed Elodie Patrizi. Sì, i due artisti potrebbero essere i nuovi protagonisti di questa estate 2019 sotto l’insegna del gossip. Un eventuale flirt che scatenerà di certo gli estimatori delle novità gossippare nelle prossime settimane è dunque quello tra i bellissimi Marracash ed Elodie.

Tra loro ha già avuto inizio una nuova love story sotto il sole cocente di questa stagione estiva? La loro è una semplice simpatia oppure si tratta di un legame speciale? Finora i diretti interessato non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in proposito, tuttavia il feeling sembra davvero esplosivo! (Continua dopo la foto)









La sanno tutti d’altronde, Marracash ed Elodie sono già “molto vicini” per via della loro collaborazione al pezzo estivo dal titolo Margarita. Il brano, già disponibile al download e allo streaming dal 12 giugno, è stato prodotto dal duo imbattibile firmato Takagi & Ketra. La 29enne romana spera dunque di ottenere lo stesso successo di Pensare male, canzone sorta dalla partnership con i The Kolors. (Continua dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram 🍸 Un post condiviso da Elodie (@elodiedipatrizi) in data: 4 Giu 2019 alle ore 5:09 PDT

Impazzano su Instagram le foto di Elodie e Marracash insieme scattate dai paparazzi di 361 magazine. I due cantanti erano insieme in un ristorante milanese. Entrambi infatti ospiti del Palalido, invitati da DAZN, come ha fatto sapere il portale che li ha beccati insieme. Nella prima foto in effetti i cantanti erano seduti vicini dentro al locale. Ma sono le successive due che hanno scatenato il gossip! Elodie e Marracash erano insieme a bordo di uno scooter, ma fermi. (Continua dopo la foto)







Si vedono ridere e scherzare, ma in uno scatto c’è il rapper sdraiato sulla sella del mezzo e la cantante ex di Amici sembra quasi sdraiata su di lui. I loro volti sono molto vicini, ma non ci sono foto di un bacio. Di certo erano molto vicini, bacio o non bacio le foto dei due cantanti hanno acceso il gossip! Di sicuro tra loro c’è una confidenza tale da farli arrivare uno con la faccia a pochi centimetri dalla faccia dell’altro. Elodie e Marracash non hanno ancora commentato il gossip sul loro conto.

