Pamela Prati torna a far parlare di sé. Il retroscena choc svelato da un furioso Signorini

Dopo lo scandalo, le accuse e le bugie, i protagonisti del caso Mark Caltagirone stanno cercando di tornare alla normalità. Pamela Perricciolo è scomparsa dalla circolazione, mentre Eliana Michelazzo, che continua a professarsi innocente, su Instagram racconta la sua estate fatta di vacanze e grandi cambiamenti.

Mentre sale nuovamente agli onori della cronaca Pamela Prati. L’ex soubrette di Pierfrancesco Pingitore, come riferito dal direttore di “Chi” Alfonso Signorini, avrebbe dovuto presenziare al “Chi Summer Tour“, evento programmato per sabato 29 giugno alle ore 19:30 in quel di Cesenatico. Il party, organizzato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, prevedeva la presenza della chiacchieratissima showgirl, da mesi sotto i riflettori televisivi per via delle inesistenti nozze con l’imprenditore fantasma Mark Caltagirone. (Continua a leggere dopo la foto)









Tuttavia, all’ultimo momento la sua ospitata è saltata. Partiamo da stasera, ci sono tanti ospiti e novità, ma una grande assente. Era stata annunciata, stasera vi do la notizia, cioè anche stasera Pamela Prati non c’è”. Il direttore del settimanale di gossip ha riportato ai suoi 765mila followers tutte le conversazioni avvenute con la contraddittoria Pamela Prati. “Mi ha mandato un messaggio dicendo che non può parlare, dice che glielo impediscono i commissari perché c’è una indagine in atto”. Un presunto veto imposto da autorità competenti avrebbe, dunque, ostacolato la partecipazione dell’ex soubrette al “Chi Summer Tour”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma Alfonso Signorini prosegue con il suo racconto e aggiunge: “Quando l’ho chiamata mi ha detto che sarebbe venuta molto volentieri ma non avrei dovuto chiederle nulla della vicenda di Mark Caltagirone. Allora le ho detto ‘Cosa vieni a fare?’ e lei ‘Beh, mi chiedi della mia estate, della mia carriera’, le ho detto ‘Puoi stare anche a casa’. Detto questo mi spiace non ci sia perchè è un’amicizia”. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra gli ospiti presenti, invece, la conduttrice dell’ultima edizione di ”The voice of Italy” Simona Ventura insieme al fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi. E ancora, gli ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’: l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni insieme al fidnzato ed ex tronista Andrea Zelletta, l’attore Paolo Ruffini e Antonella Ferrari.

