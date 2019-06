“Se vai in giro così ci saranno vittime”: Laura Torrisi in bikini anche in montagna

“Buon pranzo così”, scrive Laura Torrisi su Instagram augurando un buon appetito al milione di fedelissimi che la seguono sul social. Ma a qualcuno rischia di andare di traverso, in realtà, di fronte a tanto splendore. Millecinquecento metri è l’hashtag dell’attrice – catanese di nascita, toscana d’adozione, in vacanza sul Passo del Tonale.

D’altra parte, la trentanovenne protagonista di Una moglie bellissima esprime in ogni scatto l’amore per la natura e per le scampagnate all’aria aperta. E anche quello per il buon cibo. (Continua a leggere dopo la foto)









Ciò che proprio non ci si aspettava era vedere Laura Torrisi in bikini in montagna. Gambe lunghissime poggiate su un tavolo di legno, decolleté in primo piano, cappellino con visiera e occhiali da sole. La semplicità dell’attrice emerge in ogni scatto, ma anche i “Deliziosi piedini” stuzzicano l’attenzione dei followers. (Continua a leggere dopo la foto)





E poi, come non notare il panino con mortadella che Laura si appresta ad addentare? Genuina, pura, naturale, la Torrisi sembrerebbe quasi una di noi. E anche per questo si è invogliati a commentare gli scatti, speranzosi che Laura possa rispondere, cosa peraltro non rara. (Continua a leggere dopo la foto)





“Se vai in giro così, sicuramente ci saranno vittime”, “Superba”, “Bellissima, straf**a, belle tette, bel sorriso e belle gambe”. I complimenti sono per ogni angolo del corpo di Laura Torrisi, nulla sfugge agli attenti followers. E anche l’ironia è condivisa con la bella toscana: “Dilemma: monti o colline??”, chiede qualcuno alludendo al decolleté della Torrisi contrapposto alle cime imbiancate del passo alpino. E ancora: “Le vette”, “Non so quali montagne guardare”.