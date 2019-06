“Faccia da tr***”. Elisabetta Gregoraci, massacrata per la foto con il figlio

Elisabetta Gregoraci vittima degli hater sui social. L’ex moglie di Fabio Briatore ha postato un foto su Instagram insieme al figlio Nathan Falco. I commenti, sotto i post Instagram di Elisabetta Gregoraci, piovono copiosi come sempre, ma – questa volta – si legge un appunto da parte di una donna che, a dire il vero, non ci va tanto leggera. Elisabetta Gregoraci, nello scatto con il figlio, accenna una linguaccia all’obiettivo, mentre Nathan – un po’ più serio – sta un passo dietro la mamma, fissando lo smartphone. “Selfie con la mamma. Io &Te”, scrive la conduttrice corredando la didascalia con un cuore rosso, simbolo del sentimento tra genitore e figlio: “L’amore in una foto”, è il riassunto più eloquente dello scatto.

“Ho dovuto mettere gli occhiali da sole tanto la luce che emanavi. Abbagliante bellezza”, è solo una delle tante dimostrazioni di affetto nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Ma, sebbene sia una voce fuori dal coro, c’è anche chi non gradisce la foto pubblicata dalla showgirl. “E ma sta faccia da tr***n per un selfie da mamma non mi pare normale”. Continua dopo la foto









La stoccata è pesante ma Elisabetta Gregoraci risponde a tono: “Nemmeno una donna che usi questo linguaggio scurrile”, replica secca la mora trentanovenne. “Tutta invidia”, è la consolazione degli altri utenti nei confronti della mamma di Nathan. Elisabetta Gregoraci poi lascia cadere la polemica e pensa al futuro: è pronta a girare per le piazze del Sud Italia per condurre il Battiti Live, l’evento musicale itinerante che porta la musica dell’estate su Italia 1. Continua dopo la foto





“Provo un’emozione che cresce tappa dopo tappa. Il calore del pubblico mi travolge fino a lasciarmi quasi senza fiato” ha detto ai microfoni del giornale, che ha sottolineato la spensieratezza ed eleganza dello stile che la contraddistinguono; elementi che le hanno permesso di avere una carriera duratura: “Lavoro da sempre. Forse anche per l’effetto terapeutico che provo nel farlo. Non sono insicura di me stessa, ma molto sensibile. Non sono Wonder Woman, e a volte vacillo. Quando salgo su un palco e sento l’abbraccio del pubblico, sto bene. E capisco che ho scelto il mestiere più adatto a me”. Continua dopo la foto







Ma l’estate non è solo lavoro, così anche Elisabetta Gregoraci si concederà del tempo per staccare dalla routine e godersi il sole, senza però dimenticare i suoi obblighi da mamma: “Ad agosto farò la mamma full time, via le scarpe e tanto sole e tanto mare. Ci sarà posto solo per Nathan e i nostri giochi. A settembre arriveremo carichi per le nuove sfide che ci aspettano. Perché da sempre l’estate è la mia stagione preferita: mi rilassa, mi ritempra. Mi scalda il cuore”.

