“Escile!”. Maddalena Corvaglia, il costume è troppo stretto: si vede tutto

L’estate è partita alla grande, scatti bollenti e corpi in mostra. L’ultima a far parlare di sé è Maddalena Corvaglia. La foto è scattata dall’alto e questa particolare prospettiva mette bene in risalto il suo décolleté che sembra quasi fuoriuscire dal vestitino verde fluo che indossa. La foto è poi resa super sexy dai capelli bagnati lasciati liberi. Maddalena poi ha anche posto un quesito ai suoi follower: «Fruttata o raffinata? Che fragranza sceglieresti in una giornata afosa? Io vado di frutta oggi». Le risposte dei suoi seguaci sono arrivate immediatamente.

I fan di Maddalena Corvaglia sono letteralmente impazziti davanti al suo post super sexy. Hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione nei commenti. Un fan riferendosi alla domanda posta da Maddalena ha risposto: «Le pere ci sono già». Un altro ha aggiunto: «Io sceglierei te. Meravigliosa». Un utente Instagram invece ha fatto notare come lo scatto non risulti per nulla volgare: «Che meraviglia, uno scatto davvero sensuale e pulito. Brava Maddy». Il caldo ha davvero dato alla testa dei fan di Maddalena che in molti hanno scritto: «Nuda tutta nuda». Continua dopo la foto









Forse il colore fluo del vestito non è piaciuto? Chi lo sa! Classe 1980, Maddalena Corvaglia è originaria di Galatina, in provincia di Lecce, dov’è nata il 12 gennaio sotto il segno del Capricorno. La passione per il mondo dello spettacolo, Maddy, non l’ha ereditata in famiglia dal momento che il papà è un avvocato, mentre la mamma un’insegnante. Continua dopo la foto





Posata e diligente, appena ha raggiunto la maggiore età, Maddalena Corvaglia, ha deciso di iscriversi a qualche casting per cercare un modo per sfondare nel mondo dello spettacolo e così ha provato anche quello per Striscia la Notizia, dove viene scelta come velina bionda in coppia con l’iconica Elisabetta Canalis. Maddalena Corvaglia: da Enzo Iacchetti a Stef Burns Per ben cinque anni Maddalena Corvaglia ha avuto una lunga storia d’amore con Enzo Iacchetti, celebre conduttore tv, e più grande di lei di ben 28 anni. Continua dopo la foto







La differenza d’età, come ha spiegato più volte la Corvaglia, non è mai stato un problema. La storia è giunta al capolinea, secondo alcuni rumors, nel momento in cui Maddalena ha deciso di posare per il calendario di Max. Subito dopo, Maddalena è convolata a nozze con il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, con cui è diventata mamma della figlia Jamie Carlyn Birnbaum. Tra la Corvaglia e Stef, però, le cose non sono andate bene e così nel 2017 hanno annunciato la fine del loro matrimonio, e nella primavere dell’anno successivo, nel 2018, si è fidanzata con Alessandro Viani, immobiliarista.

Ti potrebbe anche interessare: Francesca Fioretti torna a sorridere, le parole della compagna di Davide Astori: “Sono coraggiosa”

fbq('track', 'STORIE');