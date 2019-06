“Esagerata!”. Cristina Buccino, una dea in vacanza: fan fuori di testa

Una bellezza senza parole quella di Cristina Buccino che su Instagram si lascia ammirare dai suoi fan: selfie dalla bocca in giù, curve bagnate e corpo da sogno. Insomma, uno spettacolo. Cristina posa in costume da bagno, in barca, nel mare di Capri. Bikini rosso, fisico conturbante abbronzato e bagnato. Oltre 100mila like in poche ore, Cristina Buccino ha letteralmente ‘steso’ i fan con una serie di scatti a dir poco bollenti. I commenti dei fan vanno quasi tutti da una parte. “La bellezza assoluta!”, scrivono in coro i followers, “Esagerata”, “Per me sarai bona anche a 80 anni!”, “Davanti a voi una meraviglia della natura, dietro Capri”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto gli scatti hot.

Sul web però c’è anche chi la attacca accusandola di avere fatto ricorso alla chirurgia estetica in maniera palesemente eccessiva. . Da com’era appena diventata nota, avrebbe cambiato troppo i connotati. E i più scatenati credono addirittura sia ricorsa al programma di foto-ritocco, Photoshop, per correggere ulteriormente le (eventuali) imperfezioni. Continua dopo la foto









Cristina Buccino nasce il 16 giugno 1985 a Castrovillari, in Calabria. Si trasferisce a Roma e, una volta conseguito il diploma presso l’istituto socio-psico-pedagogico, tenta la strada come modella. Il primo a notarla è un fotografo, che le chiede di posare per un servizio. Esordisce in tv con il gioco Tutto per Tutto, presentato da Pupo, e nel 2008 arriva seconda a Veline, ma la corona va a Federica Nargi. La grande notorietà giunge grazie alla partecipazione dal 2010 al 2012 come sexy professoressa nel game show L’Eredità, condotto da Carlo Conti. Continua dopo la foto





Nel 2015 è concorrente del reality show L’Isola dei Famosi. Nel 2009 ha una relazione di un anno con l’ex tronista di Uomini e Donne Cristiano Angelucci. Pare che la showgirl l’abbia lasciato improvvisamente dopo la partecipazione di lui al programma La talpa 3. Dopo un presunto flirt con Ronaldo a Ibiza, si fidanza con Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi D’Alessio. I due sembrano pronti a sposarsi ma la loro relazione termina, dopo cinque anni, a causa dei troppi litigi. Cristina Buccino ha poi rilasciato anche delle dichiarazioni in cui dice di essere stata tradita da Claudio. Continua dopo la foto













Dal 2015 al 2016 ha una relazione con il procuratore sportivo Gabriele Giuffrida e nel 2017 viene avvistata in compagnia dell’attore di origini irlandesi Colin Farrell e cominciano a circolare voci su un loro possibile flirt, che sembra essere stato confermato anche dalla stessa Cristina.

