“Ma come si può?”. Caterina Balivo, il dettaglio non sfugge e viene demolita

Caterina Balivo, volto di Vieni da me, è una delle donne di spettacolo più apprezzate del momento. Il suo sorriso e la sua semplicità hanno conquistato un pubblico televisivo sempre più vasto ma il segreto della sua notorietà su Instagram sembra esser dovuto soprattutto ad un’altra parte del suo corpo.

Nel corso degli anni, ha dimostrato di avere un grande talento e quest’anno ha collezionato un altro successo. Il nuovo programma di Ra Uno, Vieni Da Me, di cui è al timore dallo scorso anno, ha portato a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Dopo mesi di lavoro, la conduttrice napoletana è in vacanza e si gode qualche giorno di relax prima della nuova edizione del programma, che riprenderà a settembre. Nelle ultime ore, Caterina Balivo ha condiviso sui social uno scatto che è stato preso di mira dal popolo del web. (Continua a leggere dopo la foto)









I piedi di Caterina Balivo, che un tempo le sono valsi il titolo di “Miss Piede d’oro” infiammano i social e non solo a suon di complimenti. È bastato che la conduttrice postasse una foto con ai piedi dei sandali per scatenare gli haters. Diverse persone hanno espresso critiche e c’è chi ha paragonato i suoi piedi a quelli di un uomo. Un fenomeno, purtroppo, sempre più in crescita quello dei leoni da tastiera, di persone che sparano a zero su personaggi conosciuti e in vista, al fine di cercare, forse, di distruggere la loro immagine. (Continua a leggere dopo la foto)





I vari commenti apparsi sotto la foto descritta prima sono apparsi dei commenti abbastanza cattivi. In pratica gli haters l’hanno accusata di avere dei piedi brutti e grandi, molto simili a quelli di un uomo. Per fortuna altri follower della napoletana hanno preso le sue difese affermando che non è assolutamente vero. “Scusatemi, con tutto il rispetto, ma quei piedi… sembrano quelli di un uomo, tanto son piatti e lunghi, ma scherzate quando li complimentate così tanto?”. “Hai ragione – risponde ancora un follower di Caterina Balivo – lo stavo pensando anche io”. (Continua a leggere dopo la foto)





Solo pochi mesi fa la conduttrice era stata attaccata per aver pubblicato alcuni scatti in cui mostrava i piedi. “Con tanti commenti feticisti, continui a postare foto dei piedi, forse lo farai di proposito?” le aveva chiesto uno dei follower. “Sa bene di attrarre a se’ commenti volgari e squallidi. Ciò nonostante, continua imperterrita”, era stata la risposta di un altro utente.

