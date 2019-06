“Sei uno schifo”. UeD, la frase choc contro Ursula e la sua bimba in arrivo

Sossio Aruta ha scritto una dedica romantica alla sua dolce compagna Ursula Bennardo in occasione del suo compleanno. L’ex calciatore del reality show Campioni ha condiviso uno scatto di coppia sui social e ha accompagnato l’immagine con la seguente didascalia: “Buon compleanno, amore mio. Il mio augurio è di viverti in eterno. Non desidero altro”.

La compagna di uno dei protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, Sossio Aruta, ha riservato dei ringraziamenti speciali: “Grazie a tutti per gli auguri. Un bacio… stellare! Mi auguro tanta serenità”. Per Ursula e Sossio di U&D è un periodo davvero speciale. (Continua a leggere dopo la foto)









Ursula Bennardo di Uomini e Donne e l’ex calciatore del reality show Campioni stanno per diventare di nuovo genitori e sono ormai pronti per il grande passo. Ma le polemiche degli hater contro la coppia di Uomini e Donne non si placano. L’ex dama del trono over ha risposto così agli ultimi attacchi dei detrattori: “Viviamo in un mondo, ormai, dove molti credono di far valere le proprie ragioni offendendo, gridando e uscendo la cattiveria. Che brutti esempi! Le vere guerre si vincono con le armi più forti, che sono intelligenza, stile, superiorità, far ragionare chi sta sbagliando con educazione, non facendo peggio del peggio e facendo bullismo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma questo non è bastato a fermare gli haters, che nelle ultime ore l’hanno attaccata per via dei suoi outfit. “Posso capire che è una signora – queste le parole della commentatrice –… appunto già mamma di più uno in arrivo… ma non sono modi di vestire soprattutto lei che è incinta… dai è uno schifo, faceva prima a stare n…a faceva più bella figura”. Un messaggio incomprensibile sia per i toni usati sia per i contenuti – vi basterà andare su Instagram per vedere che la foto di Ursula non ha nulla di scandaloso – a cui la Bennardo ha risposto per le rime: “Signorina, vai a guardare altrove”. (Continua a leggere dopo la foto)





Effettivamente la follower dovrebbe seguire il consiglio dell’ex Dama del Trono Over, o forse dovrebbe abbandonare proprio Instagram perché se non tollera queste scollature tutt’altro che provocanti non osiamo immaginare come avrà commentato sinora altri tipi di scatto molto più appariscenti.

