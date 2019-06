Francesca De André e Gennaro, lacrime e ‘odore’ di crisi

In molti si stavano chiedendo come procede, ora che il Grande Fratello 16 si è concluso, la storia tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Diverse sono le novità che circolano sulla chiacchierata coppia

I due, infatti, non mancano di aggiornare i loro fan riguardo alla loro vita privata, con una certa assiduità. Dai loro contenuti social, emerge dunque come siano sempre più innamorati e al momento si troverebbero in vacanza insieme a Napoli, città natale del bel modello. (Continua a leggere dopo la foto)









Sul profilo Instagram della bella Francesca sono infatti comparse alcune Storie di lei e Gennaro, in macchina, intenti a decidere cosa fare in serata. Quello che però ha colpito i fan della coppia non è tanto il fatto che la loro vita di coppia sembra reggere la conclusione del GF, ma bensì un ricordo della loro “reclusione” nella Casa condiviso dalla ragazza. (Continua a leggere dopo la foto)





Francesca De André è solita postare video e foto sui social che riguardano la sua esperienza al reality, conclusasi circa un mese fa. Nello specifico, ultimamente la 29enne ha condiviso il frammento di un video nel quale si vede Gennaro Lillio affermare che solo quando avrà trovato l’amore vero potrà ritenersi davvero felice. (Continua a leggere dopo la foto)





Il momento, che forse in tanti ricorderanno, richiama del resto altre parole pronunciate da Gennaro all’interno della Casa, quando ha annunciato di aver realizzato un suo grande sogno. “L’amore è il punto centrale, quello che poi ti cambia la vita. Sarà la cosa che ti farà stare bene e ti renderà anche più tranquilla come persona. Quando avrai l’amore, avrai tutto”. Inutile dire che Francesca, nel ricordare queste frasi dette dal suo amore partenopeo al GF, abbia provato una grande commozione. Commentando le parole del suo attuale fidanzato, la ragazza ha infatti messo uno smile con le lacrimucce.