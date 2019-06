Insomma, non è certo che sia amore. O che, a questo punto, sia stato amore. Si era iposta agli onori della cronaca rosa la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, quest’ultimo ancora fresco di addio da Belen Rodriguez. Ma tant’è, le cose sembrano già cambiare per loro due. Secondo i beninformati sul gossip, la influencer e il pilota di MotoGp stanno insieme da diverso tempo, anche se sono venuti allo scoperto solo recentemente.

Prima di Iannone, la romana ‘nata’ a Uomini e Donne ha avuto, come noto, una relazione con Irama. Ma, evidentemente, durata poco. E con Iannone coe vanno le cose? Qualcosa non sembra andare nel verso giusto.









Sempre molto attiva sui social, dove condivide i momenti della sua quotidianità coi fan, Giulia De Lellis ha postato un commento che non è piaciuto ai suoi follower. In esso l’ex gieffina ha raccontato una reazione del motociclista nei suoi confronti.





Giulia è andata ad Assen, in Olanda, per accompagnare Iannone impegnato nelle gare di motociclismo. E proprio in una delle sue stories, la De Lellis ha scritto delle parole che hanno fatto sorridere i suoi fan. Lei e Iannone stavano mangiando un po’ di anguria, quando Giulia ha cominciato a spruzzare il limone, provocando la sezione di Andrea.





Il quale le avrebbe di fatto lasciato intendere di non sopportarla più! Ora, tutto sembra essere una parentesi scherzosa tra i due. Ma non sono stati pochi i commenti che hanno colto qualcosa in più. Quel “non mi sopporta più”, agli occhi di molti pare la realtà. E, come si dice, se superano l’estate è fatta…

