Mara Venier è reduce dal successo ottenuto con la sua Domenica In. La ‘signora della domenica’ è tornata al suo posto quest’anno, nel pomeriggio di Raiuno. E ha fatto centro: il pubblico adora la “zia” ed è per questo che la segue anche sui social. La Venier è attivissima su Instagram, a cui affida quotidianamente immagini e pensieri. Solo l’altro giorno la conduttrice ricordava un triste anniversario, quello della morte dell’amata mamma.

Il 26 giugno, infatti, cadeva il quarto anniversario della scomparsa di sua madre e Mara ha deciso di dedicarle un post. “Mammina mia. Oggi sono quattro anni… mi manchi sempre di più”, ha scritto, aggiungendo dei fiori come emoticon. La foto, poi, è molto importante: è quella scattata il giorno del suo matrimonio con Nicola Carraro, celebrato il 28 giugno 2006 da Walter Veltroni. Sua mamma era lì, raggiante accanto a lei, ad accompagnarla. (Continua dopo la foto)









Due giorni dopo, il 28 giugno, ricorre un altro anniversario, ma molto meno malinconico. La Venier festeggia i 13 anni di nozze con il suo Nicola Carraro e, anche in questo caso, ha voluto condividere questo momento con i suoi fan. Un giorno importante che però non potrà trascorrere con la sua metà, come spiega nel post. Il marito è infatti in vacanza con un amico a Santo Domingo, dove la coppia ha una meravigliosa villa in cui ama rifugiarsi ogni volta che può. (Continua dopo la foto)





“Oggi è il nostro anniversario – scrive Mara su Instagram accanto a una bellissima foto del loro giorno – 13 anni, ma tu sei a Santo Domingo con Bibì. Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte”. Di amori ne ha avuti tanti la Venier. Da Jerry Calà (sposato nel 1984 e da cui si è separata 3 anni dopo) a Renzo Arbore, ma il più grande di tutti, come non si stanca mai di ripetere, è arrivato in età adulta, quando ha incontrato Carraro. (Continua dopo foto e post)







Proprio quando Mara non ci sperava più, è arrivato il suo Nicola. E poco dopo le nozze, nel 2006. Non a caso lei lo definisce “la mia vera botta di cul*”. “In amore mi ritengo fortunata, ho amato molto e sono stata tanto amata. Ma ora percepisco i pericoli. Quando ho conosciuto mio marito ho capito che con lui volevo arrivare alla fine della vita”, ha detto in una recente intervista a La Stampa. Non poteva certo non ricordare un giorno tanto importante quanto quello del loro anniversario di matrimonio. E la foto pescata dall’album di nozze ha commosso tutti. Sono già più di 48mila i like.

