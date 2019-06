Barbara D’Urso in dolce compagnia. Ancora con ‘lui’ (famoso) e il gossip esplode

Dopo una lunga stagione televisiva, è il momento del meritato riposo anche per Barbara D’Urso, nota stakanovista della tv. Lo aveva annunciato lei stessa e a niente erano servite le richieste di Pier Silvio Berlusconi. La risposta della regina della tv era stata chiara: “Ho bisogno di riposo”. Così erano state cancellate le ultime due puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ che ha lasciato così spazio a “Riviera”.

Si tratta di un thriller che sarebbe dovuto approdare su Canale 5 già a settembre del 2018 e che solo adesso è finalmente arrivato, ogni mercoledì in prima serata. Al posto di Carmelita, che adesso penserà un po’ a rilassarsi dopo le fatiche della stagione con ben 3 programmi ogni settimana (Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso) più la conduzione del Grande Fratello 16. Quello che il suo pubblico vuole sapere, però, è se quelle di Barbara saranno vacanze in solitaria o in compagnia. (Continua dopo la foto)









La D’Urso è riservatissima sulla sua vita privata, dunque non è facile sapere se la conduttrice in questo momento sia innamorata. I gossip circolano in continuazione, ma l’ultimo sospetto nasce da una foto pubblicata dalla D’Urso in persona. Chiaramente seguitissima anche su Instagram, la Carmelita ha lasciato tutti i suoi follower (ne conta più di due milioni solo su Instagram) col dubbio. (Continua dopo la foto)





Nello scatto in bianco e nero, ecco la D’Urso in compagnia di un uomo. È Julian Hargreaves, noto fotografo italo inglese con cui, per la cronaca, il gossip era già sorto. Lei, sensualissima come sempre, è seduta al tavolino di un bar, mentre lui si avvicina dolcemente da dietro e insieme guardano nell’obiettivo. “Ogni tanto, ma veramente ogni tano, mi regalo un aperitivo con un amico”, scrive Barbara sotto allo scatto sospetto. (Continua dopo foto e post)







“Solo un amico?!?” è la domanda che si stanno facendo tutti. Qualche mese fa, a marzo scorso, Novella2000 aveva già pizzicato i due a passeggio per Milano. Non scatti compromettenti, ma in quell’occasione il settimanale insinuò che la D’Urso e Hargreaves avessero un rapporto molto stretto e come potesse esserci anche del tenero tra loro. La verità non è data sapere, ma lo scatto – segno che si vedono ancora – è stato condiviso anche da lui…

