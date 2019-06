Marica Pellegrinelli e Eros, il gossip bomba che traumatizza i fan

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. E sembrano anche tra le più affiatate e stabili. E quindi la notizia pubblicata dal settimanale Spy che circola in queste ore che li vuole in crisi ha lasciato un po’ tutti titubanti. Oltre alla voce della presunta crisi il settimanale non ha riportato altri dettagli per chiarire la situazione. In dieci anni di relazione non è mai circolato alcun pettegolezzo sul loro conto, solo belle notizie e tanto amore. Ora, però, qualcosa potrebbe vacillare.

È da un po’ che entrambi sono stati avvistati senza fedi. È da un po’ che non pubblicano foto insieme (cosa che pria facevano frequentemente). Il 21 giugno è stato il loro matrimonio e non c’è stata alcuna celebrazione. Tutto molto strano. I due sono genitori di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4 anni. Marica e Eros si sono incontrati per la prima volta nel 2009, quando la modella ha consegnato al cantante un premio durante i Wind Music Awards. Tra loro fu amore a prima vista, che scattò nonostante la differenza di età (i due hanno 21 anni di differenza). Dopo la separazione lunga e travagliata da Michelle Hunziker, Eros, con Marica, è tornato a sorridere. Continua a leggere dopo la foto









Poi, nel 2004, è arrivato il matrimonio che è stato da favola. Dopo le meravigliose nozze sono arrivati i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. E tutti hanno sempre considerato i Ramazzotti una specie di famiglia cuore. Tra l’altro, Marica ha anche un ottimo rapporto con Aurora, la figlia che Eros ha avuto da Michelle Hunziker. La ragazza si è più volte detta contenta del fatto che il padre abbia trovato una donna che lo supporti. Continua a leggere dopo la foto





Aurora è una ragazza matura e ha gioito delle gioie dei genitori e ha sempre mostrato affetto verso i fratellini e le sorelline. Aurora e Marica si stimano e si vogliono bene e non ha mai neanche provato a ostacolare la relazione tra lei e il padre. Per i fan dei due è difficile da accettare questa voce di crisi. Possibile un ritorno di fiamma tra Eros e la Hunziker? No, impossibile: ormai sono solo amici. E poi Michelle Hunziker ha un marito che ama. Continua a leggere dopo la foto





Lui è Tomaso Trussardi da cui Michelle ha avuto Sole e Celeste. I due non hanno nascosto il desiderio di avere un terzo figlio.

Dopo la voce della crisi da Marica Pellegrinelli e Eros non sono arrivate smentite. Va ricordato però che Eros è impegnato in un tour che, nei mesi scorsi, aveva dovuto sospendere per motivi di salute. Non resta quindi che aspettare maggiori dettagli o, ancora meglio, una smentita.

