Si sono sposati! L’attrice ed ex volto di Uomini e Donne ha detto “sì” a Capri

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attrice ha detto sì. Fiori d’arancio per Tiziana Buldini e Ciro Pellegrino, noto avvocato penalista italiano che si occupa principalmente di questioni finanziarie e societarie: dopo 3 anni di fidanzamento sono convolati a nozze. “Ci siamo incontrati a una festa ed è stato un colpo di fulmine. Un mese dopo già convivevamo e da allora non abbiamo mai più dormito separati”, dicevano tempo fa in un’intervista e ora è arrivato il matrimonio. È stato celebrato presso i Giardini di Augusto a Capri sabato 8 giugno.

Ad accompagnare la sposa, originaria del Reatino, nel percorso a Capri dall'Hotel Quisisana ai Giardini di Augusto un gruppo folcloristico di 25 elementi, tra orchestrali e ballerini. Dopo la cerimonia, riporta Il Messaggero, gli sposi, accompagnati da canti napoletani tradizionali, hanno festeggiato al Capri Rooftop, dove lo sposo ha duettato con i solisti del gruppo Scialapopolo.









Al ricevimento di Ciro e Tiziana piatti tipici della cucina napoletana (con confetti al gusto di pastiera) e torta nuziale preparata in diretta con frutta e macaron coloratissimi. E poi fuochi d'artificio da mare, partiti al momento del brindisi, con i Faraglioni illuminati a giorno, ai quali hanno fatto seguito le sirene delle imbarcazioni ormeggiate in rada e musica dal vivo eseguita dalla band Eclissi di Soul.





Oggi Tiziana, classe 1982, è un'attrice ma si è fatta conoscere a Uomini e Donne. Era la stagione televisiva 2006-2007. Sul trono c'era Fabiano Reffe, il ciociaro palestrato che si era classificato terzo al Grande Fratello 6 e alla fine non la scelse. L'esordio nel mondo del cinema di Tiziana risale al 2008, poco dopo l'esperienza a Uomini e Donne. In quell'anno l'attrice comincia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione ricoprendo ruoli in fiction o miniserie.





Tiziana ha lavorato con grandi registi del cinema italiano come Pupi Avati, Carlo Vanzina, Federico Moccia e Vincenzo Salemme. Tra i suoi primi lavori i film No problem, regia di Salemme, e Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. In tv debutta con Romanzo criminale – La serie, regia di Stefano Sollima, a cui fa seguito il film Vip, diretto da Carlo Vanzina. Nel 2010 viene scelta per posare su Playboy come playmate per gennaio e febbraio. Tra i suoi lavori per il grande schermo ricordiamo Immaturi di Paolo Genovese, Anche se è amore non si vede, diretto da Ficarra e Picone e Il tempo delle mimose, regia di Marco Bracco.

