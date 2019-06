L’estate 2019 è appena iniziata e da qui a settembre ce ne saranno parecchi di gossip, ma per ora uno dei più succosi riguarda l’amore ritrovato di Belen e Stefano De Martino. Non sono più ex: dopo anni lontani, sono tornati ufficialmente insieme. Molti dei loro fan ci hanno sempre sperato e da quando la super coppia ha ritrovato feeling e unione la showgirl argentina e il ballerino sono diventati inseparabili.

Con loro, ovviamente, anche il figlio Santiago e tutti e tre hanno appena trascorso una bellissima vacanza. Insomma, la famiglia è finalmente riunita e proprio mentre corrono le voci, con parecchia insistenza, di un secondo matrimonio, ecco che una Storia su Instagram pare confermare le intenzioni della coppia ritrovata. Sì, alla faccia del gossip Belen e Stefano si sono già sposati per la seconda volta, anche se in maniera simbolica. (Continua dopo la foto)









Hanno deciso di rivivere le emozioni del matrimonio in un ristorante, circondati dall’amore degli amici veri e insieme al piccolo Santiago che, per l’occasione, li ha dichiarati marito e moglie. A quanto pare niente di programmato: Stefano e Belen hanno deciso all’improvviso di ricordare quel fatidico “sì”. E il bacio che si sono dati proprio durante quella cena è la dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che tra loro il sentimento cresce sempre di più. (Continua dopo la foto)





Nella Storia condivisa da Belen e poi diventata virale, Santiago “celebra” le nozze dei suoi genitori: “Vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa”, dice. E finisce con un interminabile bacio pieno di passione tra mamma e papà. Stefano d’altronde ha sempre ammesso che Belen è stata, è (e sarà?) la donna più importante della sua vita; Belen non ha mai negato di provare un sentimento sconfinato per lui. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Santy sposa i suoi genitori ❤#belenrodriguez #santy #stefanodemartino Un post condiviso da Jeremias Rodriguez ❤ (@jeremiasrodriguezelmejor) in data: 27 Giu 2019 alle ore 1:19 PDT



Ma c’è un’altra voce che circola. Quella di una seconda gravidanza. Le intenzioni di avere presto un altro figlio ci sono, ha spiegato il ballerino, ma al momento Belen non è in dolce attesa: “Io e Belen per il momento non siamo “incinti” – ha chiarito De Martino a Nuovo Tv, smentendo la seconda gravidanza – Ci stiamo lavorando, ma siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino!”.

