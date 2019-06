Paola Caruso ancora attaccata sui social. La ex Bonas di Avanti un altro che quest’anno abbiamo visto spesso nei programmi di Barbara D’Urso (dove ha riabbracciato la sua mamma) è da poco diventata mamma di ‘Michelino’ ed è con lui che sta trascorrendo qualche giorno di relax. La sua vita ruota attorno al figlio insieme al quale si mostra spesso raggiante sui social. Paola, che ha deciso di portare avanti la gravidanza dopo essere stata abbandonata dall’ex compagno, che ha messo in discussione la paternità del bambino, si definisce una mamma felice e la sua vita sembra aver preso una nuova piega con la nascita di Michelino.

Solo un paio di settimane fa gli hater l’avevano presa di mira dopo aver visto alcune foto dei due in una spa. Immagini, quelle di Michelino in piscina o mentre gli viene fatto un massaggio facciale, che non sono piaciute proprio a tutti. Anzi. (Continua dopo la foto)









Le gioia provata dalla showgirl 34ennev, che si diceva contenta di aver trovato un centro appositamente dedicato ai più piccolini è stata immediatamente stroncata da alcuni utenti che hanno commentato con disappunto la sua scelta. Molto disappunto. Erano volate parole pesanti e commenti feroci. Come questo: “Avrebbe solo bisogno di una mamma intelligente e meno narcisista che lo abbracciasse e basta”. E anche ora che Paola è in vacanza, gli hater hanno colto l’occasione di attaccarla. (Continua dopo la foto)





Come mostrano gli ultimi post su Instagram, la Caruso e il suo Michelino si trovano in Sardegna. “Beata te, cara – le fa notare un utente – C’è chi ha passato tanta sofferenza, forse più della tua, ma rimane in città al caldo senza condizionatori perché non ha neanche un euro per un misero gelato”. Mamma e figlio sono ospiti in un bellissimo hotel, ma questo non è piaciuto per nulla ad alcuni suoi follower. Qualcuno però le dà anche dei consigli: “Cresci la tua bellissima creatura nella serenità perché i figli non hanno colpa delle ca…te che facciamo noi genitori (dico noi perché ho una situazione come la tua) […]. Io non sono personaggio pubblico e nessuno mi vede se piango o rido. Ti ho detto tutto questo non per invidia o gelosia, solo per farti capire che devi essere forte per Michelino, e non sei sola. Buone vacanze, Paola, un abbraccio forte”.(Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Ti mangio di baci 💋 #paolacaruso #grandhotelpoltuquatu#poltuquatu#sardegna#babycute#babyfashion#dinner#summer19#mammaefiglio#amoredimamma#vitamia#familylife #familyfirst Un post condiviso da Paola Lucia Caruso (@paolacarusoofficial) in data: 25 Giu 2019 alle ore 12:22 PDT



Di fronte alle critiche, però, Paola non è rimasta in silenzio. Ha risposto così: “Sicuramente ci sono persone al mondo che stanno peggio di me e di te, ma anche molte che ostentano ricchezze e lusso sfrenato. Certo, mi dispiace, ma non posso sentirmi in colpa per godermi una vacanza dopo tutto”. Ha poi precisato di star crescendo il suo bambino senza un padre: “E non dire noi perché di noi nella mia situazione non esiste proprio nulla. Unica colpa è stata quella di avere amato un uomo che non esiste”.

