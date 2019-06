Luciana Littizzetto versione mamma. Mai visti i figli? Ecco Jordan e Vanessa

La sua ironia è in grado di farci sorridere continuamente: che sia in tv o in radio poco conta, Luciana Littizzetto è una forza della natura in grado di tirarci fuori una risata anche nelle peggiori situazioni. Amata, criticata e seguita da anni, ‘Lucianina’ tiene molto alla sua privacy e poche, anzi, pochissime, sono le foto insieme ai figli Jordan e Vanessa.

In questi giorni si trova a Londra per presentare il suo nuovo libro “Ogni cosa è fulminata” ospite dell’Italian Book Shop. L’appuntamento si è svolto mercoledì 26 giugno presso la “SIAL – La Scuola Italiana a Londra” (154-156 Holland Park Ave, Notting Hill W11 4UH). Dalle ore 19 il ciclone del piccolo schermo italiano ha chiacchierato con Luca Bianchini, altro scrittore che di recente ha pubblicato “So che un giorno tornerai” edito da Mondadori. Luciana Littizzetto ne ha approfittato per visitare la città insieme ai suoi ragazzi. (Continua a leggere dopo la foto)









Sui social sorride accanto ai suoi figli, Jordan e Vanessa, i due ragazzi presi in affido con l’ex compagno Davide Graziano. Si sta godendo una splendida vacanza insieme a loro nella capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito. Ormai i figli di Luciana Littizzetto sono adulti. Vanessa ha 24 anni, Jordan quasi 21. L’artista gira tutta Londra con loro due e si diverte un mondo. Sul social condivide una delle poche foto che raccontano il suo privato e scrive: “Qui quo e qua. Ci vediamo là. 154 Holland Park Avenue”. (Continua a leggere dopo la foto)





Anche Vanessa ha pubblicato una foto che racconta il loro viaggio. Questa volta a Covent Garden. I figli di Luciana Littizzetto sono due fratelli di origine macedone. “Sono una madre buffa che aspira all’autorevolezza, ma per tante donne è così: dovremmo sdoppiarci. Dico sempre che con i figli, scusi l’espressione, ti prendi una vagonata d’amore e di mer*a”, aveva raccontato in un’intervista. (Continua a leggere dopo la foto)





E in un’altra intervista rilasciata in televisione la Littizzetto aveva raccontato: “Alla fine conta solo l’esperienza: conoscersi, volersi bene, passare il tempo insieme. Lo rifarei domani. Da piccoli era tutto più complicato, gli veniva la febbre? E vai coi consigli: vasche di acqua fredda, no, pezze bagnate sulla fronte, calzini con l’aceto, Tachipirina, Oscillococcinum. Puoi impazzire. Oggi c’è un bel legame”.

“Beccato così”. Uomini e Donne. Manuel, dopo le corna a Giulia arriva la foto-segnalazione