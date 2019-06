Ma quanto è bella Elisabetta Gregoraci? Un fascino mediterraneo praticamente unico: carnagione scura, mora e curve perfette. Per la showgirl oggi è giornata di shooting e, in riva al mare con il suo truccatore di fiducia, si diverte spensierata coccolata dalle mani sapienti di quello che definisce “Un amico speciale, la persona che mi sta accanto da 15 anni”. Un’immagine senza filtri che esprime tutta la bellezza della conduttrice trentanovenne e dello splendido paesaggio che la circonda.

Mini bikini nero e oro, capelli ondulati e l’immancabile sorriso: Elisabetta Gregoraci riempie la scena. Seduta con le gambe piegate, la mamma di Nathan Falco esibisce muscoli tonici e scolpiti da far invidia. Non a caso giunge il commento della collega, Caterina Balivo: “Più vedo te e più voglio andare in vacanza solo vestita da montagna”. Figuriamoci noi, comuni mortali! “Una donna incantevole”, “Sei meravigliosa”. (Continua dopo la foto)









“Fisici come la Gregoraci non ne esistono”, per molti Elisabetta è considerata una delle donne più belle dello spettacolo. La perfezione fisica e la semplicità della conduttrice di Soverato sono un connubio vincente secondo i 987 mila followers sul profilo Instagram della showgirl. “Starti vicino non sarà affatto facile”, dice qualcuno preoccupandosi per l’inseparabile truccatore della Gregoraci. (Continua dopo la foto)





“Sembri una sirena, hai un corpo davvero perfetto, una dea”. Tantissimi i commenti social sotto la foto di Elisabetta, prossimamente impegnata sul palco del Radionorba Battiti Live, l’evento musicale itinerante più atteso dell’estate italiana. Solo qualche giorno fa, prima di partire, era stata beccata a fare un po’ di shopping milanese insieme al suo assistente. Spese pazze tra le boutique del quadrilatero della moda a provare abiti e stivaloni e sorridendo ai flash. (Continua dopo la foto)







L’ex moglie di Flavio Briatore è arrivata nel capoluogo lombardo per immergersi nel mondo della moda e, lasciato il Principato di Monaco, dove vive con Nathan Falco, ha raggiunto la città e come tutti i Vip si è rifatta il guardarobaElisabetta è stata beccata dai paparazzi mentre stava scegliendo qualche outfit unico e ricercato nella boutique di Elisabetta Franchi.

