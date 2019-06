“Super!”. Cristina Chiabotto si mostra “così” e lascia tutti i suoi fan senza fiato

A quanto pare Cristina Chiabotto sposerà presto il suo Marco. Come riportato dal magazine Spy, la bella ex Miss Italia: il matrimonio con Roscio è in programma per settembre 2019 e la cerimonia si svolgerà a porte chiuse in una villa a Torino. Niente ospiti vip dunque, ma solo i parenti più stretti. E così la coppia, dopo solo un anno di fidanzamento, è pronta a fare il grande passo. Il fortunato, che come detto si chiama Marco Roscio, è originario di Torino ed è un manager lontano dal mondo della tv: è il direttore generale di una grande cartiera.

Con lui Cristina ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Fabio Fulco, durata oltre 12 anni, e un breve periodo da single. Cristina e Marco erano stati paparazzati dal settimanale Chi durante una vacanza romantica a Portofino e negli scatti l’ex Miss Italia e il manager torinese si scambiavano carezze, sguardi languidi e sorrisi a cena. Poi anche un bacio appassionato. (Continua dopo la foto)









Insomma, anche se insieme da relativamente poco, a quanto il sentimento che lega i due è fortissimo. Mondo dello spettacolo a parte, Marco Roscio e Cristina Chiabotto hanno molto in comune: sono entrambi piemontesi (lui di Torino, lei di Moncalieri) e sono entrambi grandi tifosi della Juventus. Ma si parla di Cristina anche per un altro motivo. Non che ci sia bisogno di stare a ripetere quanto sia bella, ma negli ultimi scatti social ha davvero fatto impazzire tutti. (Continua dopo la foto)





Foto che hanno subito scatenato i follower quelle della ex Miss Italia 32enne (fu incoronata da Giorgio Panariello nell’ormai lontano 2004) in bikini. La Chiabotto, al mare, posa con due bikini da urlo. Prima celeste, poi rosa, Cristina in versione sirenetta buca davvero l’obiettivo. E hanno ragione i suoi follower a riempirla di like e di complimenti sotto ai post. (Continua dopo foto e post)







E oltre a commentare il suo fisico perfetto (“Meravigliosa, sei uno splendore”, “Sei super”, “Svengo”, si legge tra i tantissimi messaggi), i fan non fanno che ripeterle anche quanto sia bella anche perché semplice e naturale. “Una bellezza italica”, la definisce un utente. Sì, perché bellezza a parte (molti sostengono che sia la Miss Italia più bella di sempre) Cristina è anche molto apprezzata per il suo modo mai eccessivo e sopra le righe. Semplice e naturale, appunto.

