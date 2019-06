“Insieme!”. Federica Panicucci in vacanza con i figli Mattia e Sofia: le foto

Tempo di relax per Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino Cinque festeggia un altro anno di grande successi con un viaggio a New York. Ora che la trasmissione è in pausa, la conduttrice insieme ai figli è volata negli States per una vacanza e un po’ di meritato relax. La Panicucci si gode New York e tutte le sue bellezze. Da Ground Zero a fino all’Empire State Building.

Poi è tempo di andare a Central Park, dove godersi una passeggiata spensierata in bicicletta. Infine, la cena, in una delle tradizionali steakhouse della città. È insieme ai figli nati dalla relazione con il DJ Mario Fargetta, a cui è stata legata fino al 2015. Assente giustificato è Bacini, l’imprenditore a cui la presentatrice è legata da tre anni e mezzo, che non è potuto volare dall’altra parte dell’oceano per motivi professionali. E così Federica si gode i suoi cuccioli in totale solitudine. (Continua a leggere dopo la foto)









Federica Panicucci ha festeggiato il 12esimo compleanno del figlio Mattia a New York. La conduttrice 51enne posta sul suo profilo social uno scatto che la ritrae insieme al secondogenito davanti a una bellissima torta: “Buon compleanno al mio amore meraviglioso”, si legge nella didascalia che accompagna la foto. Federica spiega anche come mai il figlio sfoggia un insolito colore di capelli: “Ah, il ciuffo rosso è effetto dello spray colorato”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il 2019 però è pieno di sorprese. Secondo gli ultimi rumor, la conduttrice molto presto si dovrebbe sposare con Bacini, anche se fino a questo momento, la data del matrimonio è ancora sotto il più stretto riserbo. Nel 2015 Federica Panicucci ha annunciato la rottura con Mario Fargetta da cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Dopo tanti anni insieme, il volto noto del piccolo schermo e il famoso deejay hanno deciso di prendere strade diverse. Pochi mesi dopo Federica è uscita allo scoperto con Marco, ufficializzando la loro relazione. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra le tante foto (moltissime in bikini, da dieci e lode) ci si accorge a colpo d’occhio che mancano quelle con i figli Sofia e Mattia, se non qualche raro scatto da dietro o con il volto oscurato da una emoticon, proprio come si vede nella recente foto del compleanno di Mattia. Perché? Eppure la Panicucci, come abbiamo scritto, sui social non mostra certo timidezza. Il motivo lo spiega nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ciò che mi spaventa è da un lato il cyberbullismo, dall’altro che possano diventare schiavi dell’approvazione altrui. La stima non si costruisce con il numero di like ricevuti in un messaggio”.

