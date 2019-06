Elenoire Casalegno, lo scatto in lingerie è bollente: applausi a scena aperta

Elenoire Casalegno fa impazzire i social. La bella bionda, che da poco ha compiuto 43 anni, sfoggia un fisico super tonico valorizzato da una lingerie in pizzo nero che sembra creata apposta per il suo corpo statuario. Oltre 43mila like e tanti, tanti complimenti per lei. Arrivano apprezzamenti anche da parte delle donne, tra tutti uno in cui una follower dedica alla sexy Casalegno dei versi di Charles Bukowski che suonano come un inno alla sua bellezza: “E tu davvero sei incredibile ……. Poi la porta si spalancò. Ed entrò quella donna. Tutto quello che posso dirvi è che ci sono miliardi di donne, sulla terra, giusto? Certune sono passabili. La maggior parte sono abbastanza belline, ma ogni tanto la natura fa uno scherzo, mette insieme una donna speciale, incredibile”.

“ Cioè, guardi e non ci puoi credere. Tutto è un movimento ondulatorio perfetto, come l’argento vivo, come un serpente, vedi una caviglia, un gomito, un seno, un ginocchio”. Continua dopo la foto









E ancora: “E tutto si fonde in un insieme gigantesco, provocante, con magnifici occhi sorridenti, bocca leggermente piegata in giù, labbra atteggiate in modo che sembrano scoppiare in una risata alla tua sensazione di impotenza. E sanno vestirsi, e i loro lunghi capelli incendiano l’aria. Troppo di tutto, accidenti”. Elenoire Casalegno è nata il 28 maggio del 1976 a Savona, in Liguria. Trasferitasi ancora adolescente a Ravenna, a diciotto anni – nel 1994 – si iscrive e prende parte a “Look of the year”, un concorso per aspiranti modelle. Continua dopo la foto





È il trampolino di lancio verso la tv, visto che poco dopo Elenoire debutta sul piccolo schermo presentando “Jammin'” su Italia 1. Elenoire Casalegno oggi è di nuovo innamorata. La showgirl dopo la fine del suo matrimonio con il manager Sebastiano Lombardi e un fugace flirt con l’imprenditore Marcello Corsi, ora ha un nuovo fidanzato. I paparazzi l’hanno infatti immortalata accanto ad Andrea, di professione broker, che per ora fa spola fra Roma e Milano, dove abita la Casalegno. Continua dopo la foto







I due, fotografati dal settimanale “Chi”, secondo i rumors si frequenterebbero in gran segreto da oltre un mese e avrebbero ufficializzato la love story durante la festa di compleanno dell’ex gieffina, organizzata dalla figlia Swami, nata dal suo precedente rapporto della showgirl col deejay Ringo.

