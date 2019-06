“Sei da sballo”. Anna Tatangelo, lo scatto bollente infiamma i social

In vacanza solo soletta a Mykonos Anna Tatangelo infiamma i social. In attesa di capire cosa stia realmente succedendo con Gigi D’Alessio, la cantante fa salire la pressione a tutti suoi s fan. Ma l’eccitazione nei confronti dello scatto Instagram di Anna Tatangelo non è solo per il video. Super sexy a cavallo di un quad, infatti, la cantante di Sora stimola le fantasie dei fan. “Mamma mia, il mio sogno erotico”, si legge tra i commenti. Il costume che accentua il decolleté e la posa provocante fanno della foto di Anna un inno alla bellezza della trentaduenne ciociara. “Beato il quad”, “In quella posizione sei uno spettacolo”, “Sembra l’inizio di un porno”.

E c’è chi si spinge oltre sottolineando le generose forme di Anna Tatangelo: “Gli unici iceberg su cui andrei a sbattere volentieri”, il riferimento al decolleté è frequente sotto il post Instagram della cantante. Continua dopo la foto









“Fossi io il Titanic andrei a sbattere tranquillamente sull’iceberg”. I commenti sono numerosi e sempre maliziosi. Ma poi, tra battute e incitazioni, un dubbio sorge nei followers: “Ma Gigi nazionale dove l’hai lasciato?”. Domanda a cui Anna Tatangelo non risponde. Prendendosi un po’ gioco dei fan, Anna allude al video del singolo che sta per uscire e accende la curiosità – già a mille – di coloro che non vedono l’ora di goderne. Continua dopo la foto









“Ma il video di tutto ciò che serve?”, chiede Anna riferendosi al titolo dell’ultimo brano. E c’è chi sospetta che la Tatangelo sia a Mykonos proprio per le riprese del videoclip. “Un video girato a Mykonos con protagonista te deve essere una bomba per forza”, e ancora: “Sarà una bomba, siamo in trepidazione. Escilo”, è l’appello accorato sotto il post della Tatangelo. Continua dopo la foto







Anna Tatangelo nasce a Sofra il 9 gennaio 1987. Canta dalla tenera età di sette anni, partecipando a varie manifestazioni a livello provinciale e regionale. Nel 2002 ha solo quindici anni quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con “Doppiamente fragile”. Sebbene giovanissima è già molto spigliata e anche grazie alla sua bellezza viene scelta per affiancare Pippo Baudo alla conduzione della trasmissione “Sanremo Top”.

Negli ultimi anni ha affiancato Carlo Conti ne “I Migliori anni” in veste di co-conduttrice su Rai 1. A marzo 2018 ha partecipato alla seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia, in onda su Sky Uno. Nello stesso periodo annuncia la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio.

Ti potrebbe anche interessare: Max Allegri, il matrimonio saltato a 2 giorni dalle nozze: amore finito di colpo

fbq('track', 'STORIE');