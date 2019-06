Max Allegri, il matrimonio saltato a 2 giorni dalle nozze: amore finito di colpo

Ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo il suo addio alla Juventus. 12 mesi che Massimiliano Allegri userà per recuperare tempo e dedicarlo alla famiglia a cominciare da Ambra Angiolini: la donna con la quale da qualche tempo trascorre la vita. Un amore solido il loro, in grado di reggere agli anni di differenza e a un ex importante come Francesco Renga dalla separazione con il quale Ambra ha impiegato molto a riprendersi. Una situazione che potrebbe arrivare presto a un punto di svolta. Massimiliano Allegri infatti avrebbe rivelato le sue intenzioni nei confronti di Ambra. L’indiscrezione è stata riportata da Novella 2000. Di che si tratta? Pare che Massimiliano Allegri abbia confidato agli amici più intimi l’intenzione di portare all’altare la Angiolini.

“Sposo Ambra”, sarebbero state queste le parole rivelate da Massimiliano Allegri alle persone vicine. Ma – a ben sentire – pare proprio che il 51enne livornese non abbia un rapporto idilliaco col matrimonio. Continua dopo la foto









Negli anni – infatti – l’allenatore ed ex calciatore toscano, pare aver avuto dei trascorsi piuttosto sfortunati con le donne della propria vita. Il primo matrimonio con Gloria, la madre della figlia Valentina, evidentemente non andò a buon fine; ma – purtroppo – neanche il secondo si concluse positivamente. Nonostante gli otto anni d’amore con Claudia, mamma del suo secondogenito – Giulio – anche l’unione, più lunga e matura, giunse al termine. Continua dopo la foto





Ma ancor prima di convolare a nozze con la madre di Valentina, Massimiliano Allegri pare sia fuggito da un altro matrimonio. Secondo quanto riportato da Il Giornale, infatti, il futuro sposo di Ambra Angiolin iinterruppe il rapporto con il suo storico amore, Erika, proprio due giorni prima delle nozze. Il tecnico aveva solo 24 anni e – probabilmente – non si sentì pronto a compiere un passo così importante. Continua dopo la foto







Ma ora, dopo 16 anni in cui sostiene di aver trascurato la propria vita privata, sembra esser pronto ad iniziare una nuova avventura coniugale con la fidanzata Ambra Angiolini. Insomma, in campo amoroso Massimiliano Allegri non sembra così deciso come quando manda le direttive dalla panchina, ma stavolta sembra diverso: i sorrisi si sprecano, la complicità sembra non mancare, insomma: le caratteristiche per una grande storia d’amore sembrano esserci tutte.

Ti potrebbe anche interessare: Emma Marrone in clinica, posta una foto dal lettino. Cosa è successo alla cantante salentina

fbq('track', 'STORIE');