Emma Marrone in clinica, posta una foto dal lettino. Cosa è successo alla cantante salentina

È un periodo di grandi cambiamenti, questo, per Emma Marrone. Solo un paio di settimane fa aveva annunciato la sua decisione di allontanarsi per un po’ dal mondo della musica per intraprendere la strada della recitazione. Ne avevamo parlato qui e effetti in questo ultimo periodo è impegnata sul set del nuovo film di Gabriele Muccino. Emma infatti ha accettato la proposta del regista romano di rivestire i panni di una una donna incinta nella pellicola cinematografica ‘I Migliori Anni’.

In una recentissima intervista il regista ha affermato che la cantante pugliese è un’attrice mancata e che le sta dando molte soddisfazioni. Ma non è la sola: nel cast anche grandissimi professionisti come: Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart. A quanto pare il film uscirà in tutte le sale a partire dal 13 febbraio 2020. Ma non è l’unica notizia relativa alle bellissima cantante salentina. (Continua dopo la foto)









Perché una storia ha creato qualche preoccupazione ai fan: Emma infatti tramite alcune stories su Instagram ha annunciato di volersi prendere una pausa recandosi in una clinica. Attimi di tensione, poi la specifica: si tratta di una clinica estetica. Problema rientrato quindi, niente di grave! E sempre attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram, Emma Marrone si è mostrata sdraiata su un lettino di questa clinica. (Continua dopo la foto)





La cantante pugliese si trovava lì per sottoporsi ad un trattamento per stimolare la rigenerazione della pelle e il rilassamento muscolare. In pratica questo tipo di sedute servono per ritardare l’invecchiamento della cute e per rassodarla. Qualche mese fa, l’ex coach del talent show Amici di Maria De Filippi si è sottoposta ad un altro trattamento estremo, ovvero la crioterapia. (Continua dopo la foto)







All’interno di un macchinario a temperature molto basse. Nello specifico, la procedura prevede l’ingresso in un macchinario a temperatura rigide. Il trattamento ha una durata da un minino di un minuto a un max di tre minuti fino a -170°. Questo, invece, permette di rendere la pelle lucida e tonica, come ringiovanita. Niente di grave quindi, solo un piccolo check-up prima dell’estate, del mare, del costume e di tutto il resto.

Ti potrebbe anche interessare: Elena Santarelli, la foto e il dettaglio assurdo sulle gambe

fbq(‘track’, ‘Gossip’);