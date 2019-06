“Che meloni!”: fan in estasi davanti alla foto social di Valentina Vignali

Valentina Vignali, famosissima giocatrice di basket, si sta dimostrando abile nel fare centro anche nei cuori dei suoi fan oltre che in campo. La bellissima Valentina, che, oltre ad essere nota come atleta, si è fatta conoscere anche come donna con la sua partecipazione al Grande Fratello 2019, piace e pure tanto, soprattutto quando elargisce scatti molto “piccanti” su Instagram.

Il fisico di certo non le manca e le sue curve sono tutte al punto giusto. Anche per questo può senz’altro permettersi di mostrare al pubblico la sua giunonica bellezza. Questa ultima volta, però, Valentina ha superato sé stessa e ha fatto un super regalo ai suoi follower. Ha, infatti, pubblicato una sua foto insieme all’amica Roberta Carlucci, famosa influencer, nota con il nome di Roberryc. Lo spettacolo è assicurato. (Continua a leggere dopo la foto)









Valentina Vignali ha deciso di postare una sua foto al mare insieme a Roberta Carlucci e regalare così uno spettacolo meraviglioso a tutti i suoi follower su Instagram. Nella foto le due ragazze sono state immortalate in spiaggia con indosso dei costumi che lasciano poco da immaginare. La foto è resa poi ancora più provocante dal loro sguardo intenso e dai capelli scompigliati dalla brezza marina. I fan della Vignali però sono rimasti colpiti da altro. (Continua a leggere dopo la foto)

Nello scatto infatti sono in bella vista i sederini delle due ragazze. La Carlucci è in primo piano con il suo lato B e subito dopo compare anche quello della Vignali. Insomma uno spettacolo davvero molto gradito a tutti i follower, che hanno dato sfogo allo loro fervida immaginazione nei commenti. Due dee della bellezza che hanno incantato proprio tutti con il loro coraggioso scatto. (Continua a leggere dopo la foto)





Lo spettacolo ha letteralmente fatto impazzire i fan dell’atleta. Ritrovarsi nella foto non una, ma ben due bellezze del genere fa perdere l’uso della ragione. I follower non si sono, però, fatti intimorire e dopo qualche secondo di estasi hanno intasato di commenti il post Instagram. Un follower ha scritto: «Complimenti alla mamma, nonna e bisnonna». Un altro, riferendosi al lato B delle ragazze, ha aggiunto: «Ma chi ve l’ha scolpito, Michelangelo?» Le loro forme sono talmente perfette che vengono scambiate per vere e proprie opere d’arte. Un utente Instagram davanti a cotanta bellezza ha avuto un piccolo “malore”: «Si è alzata pure la pressione». Infine un fan un po’ più birichino ha commentato: «Che meloni!».