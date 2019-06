Harry e Meghan, la bruttissima voce: lui ama un’altra (famosa). Chi è

Gira una brutta voce: pare che tra Harry e Meghan ci sia crisi nera. Tra i reali inglesi, questa presunta crisi non è certo la prima. Proprio qualche giorno fa ha iniziato a circolare la voce della presunta crisi tra Kate e William. Al centro del gossip amoroso tra i Duchi di Cambridge c’è una donna, ovviamente. Lei è Rose Hanbury. E chi è? Ex amica di Kate, a suo tempo fu allontanata dalla cerchia delle conoscenze dei principi per volere della duchessa che, con l’intuito femminile, aveva captato che quella donna potesse essere pericolosa. La Hanbury e il marito David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, avevano stretto un’amicizia forte con i Duchi di Cambridge tanto che le due coppie uscivano spesso insieme.

Le due si erano riviste solo al banchetto a Buckingham Palace, offerto dalla regina per celebrare la visita di Donald Trump in Gran Bretagna. In quell'occasione Rose era stata fatta accomodare dall'altra parte del tavolo rispetto a Kate.









Pare che Rose sia stata anche vista senza la fede, cosa che avrebbe alimentato il sospetto di una presunta relazione con William. Ora, però, passiamo a Meghan e Harry. Che succede tra loro? Già durante il Trooping the colour, i più attenti avevano notato qualcosa di strano: il principe era apparso nervoso a causa dell'insofferenza della moglie e l'aveva rimproverata davanti a tutti. Ma era finita lì. Ora, però, le brutte voci di una crisi sono ritornate più insistenti che mai. E ci sarebbe di mezzo una donna. Ahia.





Ma cosa alimenta il gossip? Secondo il magazine New Media, i rapporti tra i Duchi del Sussex si sarebbero incrinati dopo la nascita del figlio Archie. Stando alle indiscrezioni, Harry si sarebbe pentito di aver sposato l'ex attrice americana e di non aver ascoltato i consigli del fratello William e del nonno, il principe Filippo. Secondo le voci più indiscrete, il pentimento di Harry avrebbe a che fare con la sua ex storica, Chelsy Davy.







Il sapere che la ragazza, che attualmente si trova a Londra, potrebbe aver destabilizzato il secondogenito di Carlo, secondo alcuni ancora segretamente innamorato dell’ereditiera dello Zimbabwe. Ma perché i due non si erano sposati a suo tempo? Perché la Davy non avrebbe mai sopportato di vivere tutta la vita sotto i riflettori. Lui è ancora innamorato di lei, dunque? Chissà…

