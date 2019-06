Francesco Totti ha detto addio alla Roma dopo 30 anni di amore puro. Ilary Blasi non sa ancora quale sarà il suo futuro prossimo, eppure la coppia è sempre più sotto i riflettori. Pur con il solito garbo i coniugi Totti stanno infatti riempiendo le pagine dei rotocalchi. Prima quando hanno deciso di prendere un volo low cost per raggiungere Ibiza, con fan impazziti a bordo. Poi nei giorni scorsi con la dedica d’amore di Francesco alla moglie e alla figlia.

Adeso con il costume a prova di bomba di Ilary Blasi che mette in risalto forme e bellezza. lary Blasi infatti, dopo un periodi di assenza, è di nuovo sui social e ogni tanto regala ai suoi fan qualche spaccato della sua vita privata. Una cosa che fa davvero piacere ai suoi numerosi seguaci. Qualche ora fa la bellissima showgirl ha postato una sua foto davvero molto sensuale e accattivante. Ilary Blasi nello scatto è seduta su una sedia con le gambe accavallate e con un sorriso meraviglioso. Tutta la foto poi è resa molto intrigante dal look animalier della “capitana”. La Blasi, infatti, indossa un costume e un copricostume maculato e con dei dettagli sul fucsia. Continua dopo la foto









Un look davvero molto elegante, ma allo stesso tempo sexy, che ha risvegliato la fantasia dei suoi follower. Follower che sono rimasti totalmente incantati davanti a cotanta bellezza. Sì, si può essere belle da mozzare il fiato anche rimanendo quasi completamente vestite. Il vedo non vedo di Ilary ha fatto letteralmente impazzire i suoi sostenitori. Ilary Blasi ha infatti ricevuto una marea di complimenti per la sua ultima foto in costume. Continua dopo la foto





L’eleganza e la sensualità dello scatto hanno scatenato la fantasia dei suoi follower. Un utente Instagram ha scritto: «Attraente come sempre». Un altro ha aggiunto: «Che spettacolo di bellezza che sei Ilary».Totti sarà anche l’ottavo re di Roma, ma Ilary per i suoi fan è: «La regina di Roma». Una sua fan poi ha fatto notare come Ilary non sia mai volgare: «La sobrietà. Stupenda, bellissima perfetta». Continua dopo la foto





Infine un follower ha commentato: «Sei pazzesca! Non ce n’è per nessuno». Cosa penserà Francesco Totti di tutti questi complimenti? Per ora non c’è dato saperlo, ma forse anche lui commenterà il post dicendo la sua in attesa di lasciare la caliente isola di Ibiza per approdare negli Stati Uniit meta particolarmente amata dai coniugi Totti che, per la prima volta, quest’anno avranno molto tempo da dedicare a loro.

