Federico Fashion Style: scontrino da 3mila euro al Salone delle meraviglie

Federico Fashion Style è senza dubbio il parrucchiere più richiesto del momento e, come ogni persona di successo, attira complimenti ma anche innumerevoli critiche. Nelle ultime ore è stato travolto dalle polemiche dopo che una cliente ha postato sul web la foto dello scontrino ricevuto al termine della sua visita al salone delle meraviglie. La cifra indicata è da capogiro, supera infatti i 3.000 euro e ha scatenato gli utenti dei social. L’hairstylist, dopo aver ricevuto numerosi messaggi indignati, si è visto costretto a rispondere personalmente alle critiche: ecco cosa ha dichiarato.

Federico Fashion Style è ormai un star, non solo ha lanciato una serie di trattamenti innovativi e sopra le righe come il taglio con i palloncini e la tintura alla Nutella, tra le sue clienti vanta anche innumerevoli celebrities. Sono molte quelle che pensano che i suoi prezzi siano proibitivi ma la verità è ben diversa, come lui stesso ci ha tenuto più volte a precisare. Nonostante ciò, nelle ultime ore l’hairstylist è finito ancora una volta al centro delle polemiche a causa della cifra pagata da una delle clienti. (Continua a leggere dopo la foto)









Quest’ultima non ci ha pensato su due volte a condividere sui social lo scontrino da ben 3.550 euro ricevuto nel salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, sottolineando l’assurdità di quella cifra. Dopo aver ricevuto centinaia di messaggi indignati, Federico è intervenuto personalmente su Instagram, condividendo la foto dello scontrino e scrivendo nella didascalia. Dato che più persone mi hanno inviato questo scontrino sui social vi voglio spiegare come vanno le cose nei miei saloni. Ogni persona che entra può fare svariate cose ma tutto inizia con una consulenza da parte mia, a seguito la cliente richiede il preventivo e poi si procede con il lavoro. Logicamente ci sono lavori che hanno un costo più o meno alto a secondo del trattamento che la cliente per sua volontà decide di fare. (Continua a leggere dopo la foto)





Come evidenziato in questo scontrino, la cliente non si è messa una fila sola di extension ma ben 10, quindi il costo è moltiplicato per 10 ed ecco la somma dei 3000€ , se io vado in un negozio e compro una maglia la pago 20 se ne compro 10 la pago 200€ ma non è il prezzo di una maglietta ma di ben 10 maglie. Quindi prima di sparlare di un totale bisogna imparare a leggere, anche perché una piega nel mio salone di Anzio viene 12€ e un taglio fatto da me viene 13€, se volete vedere tutti i listini prezzi dei vari saloni scaricate la mia app e potrete vedere tutto. Ricordo che nessuno obbliga niente e che ogni cliente è libera e padrona di scegliere il da farsi. Non è la prima volta che Federico Lauri finisce al centro delle polemiche a causa dei prezzi dei suoi saloni, una cosa simile era già capitata con la YouTuber Chiara Facchetti, che non ci aveva pensato su due volte a scagliarsi contro di lui sul web, commentando l’accaduto in maniere decisamente poco carina. Nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a Fanpage.it, il parrucchiere aveva già chiarito la questione spiegando: (Continua a leggere dopo la foto)





Chiara Facchetti ha chiesto di fare un trattamento, tra cui extension, le è stato fatto un preventivo, lei ha accettato, è uscita dal salone soddisfatta. In un altro video ha detto poi che i capelli erano stati fatti male e che le extension erano utilizzate. Se spendessi 3mila euro dal parrucchiere e ti togliessi le extension, le lasceresti al tuo parrucchiere? Assolutamente no. Federico aveva inoltre parlato anche dei prezzi dei vari trattamenti da lui proposti, specificando che variavano in base alle richieste. Le sue parole sono state: “Siete mai andati dal parrucchiere e avete chiesto solo la piega oppure di uscire trasformate? Ogni prezzo varia in base alla richiesta, è come se vai in un ristorante e si prende solo l’antipasto oppure si prende anche primo, secondo, antipasto e contorno. Una piega costa 12 euro nel salone di Anzio”. Insomma, nonostante si tratti di un haistylist talentuoso e richiestissimo tra le star, Lauri ha deciso di lasciare i prezzi dei vari trattamenti abbastanza bassi, così che siano accessibili a tutti. In quale parrucchiere si paga meno di 3.000 euro se si richiedono 10 file di extension, riflessane, colore, shampoo, piega, shatush, taglio e maschera ristrutturante?

Federico Fashion Style è gay? Il parrucchiere dei vip racconta tutto

Federico Fashion Style: scontrino da 3mila euro al Salone delle meraviglie