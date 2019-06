Belen è di nuovo incinta? È questo che si stanno chiedendo tantissimi giornali di gossip in questi ultimi giorni. In fondo i segnali ci sono e l’amore tra lei e il suo Stefano non è stato tanto bello. Sin da subito, dai primi momenti del ritorno in coppia per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si è parlato di un figlio in arrivo. Sul web e su alcuni giornali infatti era uscita la notizia di una Belen, già mamma del piccolo Santiago, di nuovo incinta.

I due, certo, sono ormai indivisibili e presto, dopo le rispettive esperienza di conduzione con “Colorado” e “Made in Sud”, saranno insieme anche sul piccolo schermo, prima con la notte della Taranta Festival di Castrocaro. Per Belen e Stefano però la voglia di allargare la famiglia c’è e a confermarlo arriva lo stesso ex ballerino della scuola di “Amici”: “Per il momento – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – Belen e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. (Continua dopo la foto)









La Rodriguez e il marito sono tornati insieme dopo aver avuto altre relazione, per Belen quello con Andrea Iannone (ora fidanzato con Giulia De Lellis), mentre De Martino, a cui sono stati attribuiti diversi flirt, ha confermato solo quello con Gilda D’Ambrosio. “In passato c’è sempre stato un certo accanimento nei nostri confronti, soprattutto da parte dei media, ha confessato Stefano- ma questa volta sentire tanto affetto ci ha fatto piacere: siamo stati veramente abbracciati dalla gente”. (Continua dopo la foto)





La passione infiamma i cuori di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che non riescono a stare lontani l’una dall’altro neanche quando sono al ristorante in compagnia del figlio Santiago e di una coppia di amici. Mentre Santiago animava la serata divertendosi a giocare a braccio di ferro insieme ad un amico dei genitori, Belen e Stefano si sono lasciati travolgere dalla passione. (Continua dopo la foto)







Ad immortalare tutto è stata un’amica argentina di Belen il cui video è stato poi condiviso dallo stesso Stefano che, da quando è tornato tra le braccia della moglie, ha ricominciato a condividere con i fans anche i momenti più privati della sua vita. Tra Stefano e Belen, così, c’è non solo una grande passione, ma anche una totale complicità. I due scherzano, si stuzzicano e si scambiano dolci effusioni, incuranti di ciò che li circonda.

