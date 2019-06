Diletta Leotta, ovvero una delle donne più desiderate d’Italia, è single. Questo lo abbiamo detto più e più volte. Da quando ha chiuso la sua storia d’amore con Matteo Mammì, Diletta è quotidianamente al centro del Gossip: i giornali e i siti, infatti, sono alla ricerca dell’uomo che riuscirà a conquistare il cuore della bella giornalista. E forse, udite udite, ci siamo. Cosa è successo? A Radio 105, dove la showgirl lavora quotidianamente, la Leotta ha ricevuto un omaggio floreale da parte di un ammiratore segreto: il mittente delle 100 rose rosse che sono state recapitate alla Leotta si è firmato solo con le iniziali M.B.

Ad un collega che le ha chiesto di leggere cosa ci fosse scritto nel biglietto, la ragazza ha mostrato le iniziali “M.B.”, ovvero l’unico indizio che il suo ammiratore le ha lasciato per provare a scoprire la sua identità. Inutile dire che in quel momento tutti i siti di gossip hanno iniziato la corsa verso la scoperta dell’ammiratore segreto. (Continua dopo la foto)









Ma è Dagospia, ha tirare fuori dal cilindro due calciatori che potrebbero aver messo nel mirino la Leotta dopo aver saputo che è finita la sua lunga relazione con Matteo Mammì. Secondo alcuni giornalisti, dunque, potrebbe essere uno tra Mario Balotelli e Marco Borriello il corteggiatore misterioso della bionda giornalista: entrambi gli attaccanti, infatti, sono famosi per la passione che hanno per le belle donne ed attualmente risultano tutti e due liberi sentimentalmente. (Continua dopo la foto)





Nel frattempo la mamma di Diletta ha smentito categoricamente una storia della figlia con Francesco Monte: dopo aver parlato per oltre una settimana di un possibile flirt tra i due, è intervenuta una persona cara alla giornalista per mettere fine a questo gossip. Stiamo parlando di Ofelia, la mamma della ragazza, che ha smentito categoricamente una frequentazione tra sua figlia e l’ex tronista. (Continua dopo la foto)







La donna, infatti, ha fatto sapere che non c’è nulla di vero dietro alla notizia che vorrebbe i due bellissimi intenti a conoscersi, per il momento senza impegno. Qualche ora dopo, Diletta riceve un altro mazzo da 100 rose, stavolta senza spine e una frase nel biglietto che dice: “Se non ti sembra troppo azzardato ti inviterei a cena” firmato M.B.. Che il gossip abbia inizio!

