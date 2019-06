Si sono sposati! Dopo due anni d’amore, è grande festa in famiglia per il matrimonio di Jacopo Zenga e la sua Clara Milazzo. Si sono detti sì con una romantica cerimonia celebrata nella chiesa Santa Maria La Nova a Palermo, davanti a un centinaio di invitati, come riporta Oggi, che pubblica anche le foto. Lui è il figlio di Walter Zenga ed è nato dal matrimonio del famoso calciatore con la prima moglie, Elvira Carfagna.

Nella famiglia allargata dell’ex portiere e allenatore i rapporti sono sempre stati turbolenti ma stavolta, per il grande giorno di Jacopo, è andato tutto per il meglio e le nozze hanno visto Walter riunirsi a tutti e cinque i suoi figli. Le nozze si sono tenute nella città della sposa, che vive e lavora a Milano ma è siciliana, e hanno partecipato anche i fratellastri di Jacopo (anche lui gioca a calcio: milita in serie D nel Sondrio). (Continua dopo la foto)









C’erano Andrea, che conosciamo bene per la sua partecipazione alla prima edizione di Temptation Island Vip, e Nicolò, che sono figli che Walter ha avuto da Roberta Termoli. E poi i piccoli Samira e Walter jr., rispettivamente damigella e paggetto, nati dall’attuale unione dell’ex portiere con Raluca Rebedea, sposata nel 2005. Andrea e papà Walter non si parlavano da 12 anni, come confidato da lui anche a Temptation. (Continua dopo la foto)





Per le nozze di Jacopo, Andrea ha scritto bellissime parole: “Emozione indescrivibile vedere mio fratello sposarsi, abbiamo sempre vissuto lontano ma con il cuore siamo e saremo sempre vicini”. Per la cronaca alla cerimonia era presente anche Alessandra Sgolastra. Dunque i due continuano a stare insieme dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. La coppia scoppiò durante il programma per la vicinanza di lei al tentatore Andrea Cerioli. Ma ora sembrano più uniti di prima. (Continua dopo le foto)







E con papà Walter? Andrea non ha pubblicato foto con lui, ma il sito Palermo Today ha riportato la testimonianza di una fonte presente alle nozze: “Si sono riparlati dopo tantissimo tempo. Non si sono riappacificati, ma è stato un bell’incontro”. La cerimonia, come detto, si è svolta nella chiesa di Santa Maria La Nova e la festa si è poi spostata per il ricevimento nella splendida location di Villa Chiaramonte Bordonaro.

