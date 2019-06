Una Ilary Blasi così social non si era mai vista. Dopo aver documentato la prima vacanza a Saint Tropez in compagnia del marito Francesco Totti – tra baci appassionati e foto in cui la conduttrice si mostra sempre più fashion – la family è atterrata a Ibiza, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il Capitano ha scelto uno dei resort più lussuosi di Ibiza, nei pressi di Playa d’en Bossa.

Con la moglie Ilary e i figli Chanel, Cristian e Isabel è partito da Roma qualche settimana fa e soggiorna nello stesso resort in cui sta trascorrendo le vacanze un altro ex calciatore della Roma, ovvero Alberto Aquilani, che è con sua moglie Michela Quattrociocche e le sue bambine e frequenta spesso la tribù dei Totti. E la ‘isla’ tanto cara ai vip ha “scatenato” anche l’ex capitano della Roma. Di solito molto riservato e dunque restio a condividere i momenti privati, anche Totti negli ultimi giorni è super social. (Continua dopo la foto)









Uno dei suoi ultimi post è diventato presto virale. Romanticismo allo stato puro: Francesco ha pubblicato sul suo profilo una bellissima fotografia delle sue donne al sole che in poche ore ha raggiunto più di 372mila like e infiniti commenti. Ed è a loro 3 – Ilary, Chanel e Isabel – che Francesco si rivolge: “Le più belle del mondo”, scrive con 3 cuori rossi e 3 emoticon con la scritta ‘top’. E, come dimostrano anche altre foto, Ilary è davvero in splendida forma. (Continua dopo la foto)





A proposito di Ilary, come anticipato anche lei si sta dando alla pazza gioia su Instagram. Dopo le foto ironiche in cui mostra la vita sui social e quella reale, ecco spuntare un selfie con Chanel scattato sempre durante la vacanza a Ibiza. Mamma e figlia si sono immortalate allo specchio proprio come due influencer. Chanel, che ha da poco soffiato su 12 candeline, si copre il viso con lo smartphone e sfoggia una camicia a righe rosa e bianche e shorts neri, mentre Ilary è in total black. (Continua dopo foto e post)







Pantaloni aderentissimi, canottiera scollata e maxi cintura di vernice a segnare il punto vita. Ilary è davvero uno schianto. Nella didascalia della Storia, ripostata dalla sua fanpage su Instagram, ha scritto semplicemente “Super Mom”. I fan hanno apprezzato. A giudicare dal numero di like lasciati in questi giorni, adorano vedere la famiglia Totti ritratta nel quotidiano. L’estate è appena cominciata e se queste sono le premesse chissà quanti altri post vedremo.

