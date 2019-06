1 anno! Brigitte Nielsen sempre più raggiante festeggia la figlia Frida: foto

Brigitte Nielsen ha avuto la sua quinta figlia a 55 anni. La piccola Frida è nata il 23 giugno 2018 e lei si è definita “la mamma più vecchia d’America”. Le critiche negative non interessano affatto all’attrice di origine danese che tornando sull’argomento in un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight ha detto che la nascita della sua prima bimba “è un miracolo, quasi come vincere alla lotteria”.

Ha avuto Frida dal quinto marito, Mattia Dessi, un bartender quarantenne italiano che ha sposato nel 2006, dopo numerosi tentativi: "Ci abbiamo provato per dieci anni, voglio dire a tutte le donne lì fuori di non arrendersi mai". La piccola è nata con la fecondazione in vitro, da un ovulo che Brigitte aveva congelato quando aveva 40 anni, come rivelato da lei stessa al magazine People all'indomani del lieto evento che l'ha riempita di gioia.









Ad attendere Frida non solo Brigitte e il marito Mattia. Anche i suoi 4 fratelli, tutti maschi, nati da relazioni precedenti. Julian Winding, 34 anni, che la Nielsen ha avuto dal musicista Kspar Winding, di cui ha seguito le orme; Raoul Ayrton e Douglas Aaron Meyer, figli dell'attore Raoul Meyer, e Killian Marcus Nielsen, nato dall'amore dell'attrice con il giocatore di football Mark Gastineau.





"Mai smettere di credere ai sogni", scriveva su Instagram qualche tempo fa Brigitte, che ha sempre voluto una figlia femmina. Le critiche? "Ho deciso di ignorarle, perché credo che ogni donna dovrebbe essere libera di prendere le proprie decisioni. Io non giudico nessuno e mi conforta sapere che mio marito ha 15 anni meno di me e rimarrà a lungo giovane per nostra figlia", ha confidato in una recente intervista a Gente.





hubby on duty 💛 happy #fathersday



Il tempo vola e la piccola Frida ha spento la sua prima candelina. Mamma Brigitte ha festeggiato il suo primo compleanno e ha voluto condividere con i suoi tanti follower una foto del party organizzato per celebrare i dodici mesi di vita della piccolina. Ecco Brigitte seduta su un terrazzo con accanto il marito Mattia e dall’altro lato Frida che gioca con un unicorno. “Ovviamente lei è molto più presa dall’unicorno… Buon primo compleanno Frida, mio angelo! Ti amiamo”, ha commentato lei.

