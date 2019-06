“Adesso parlo io”. Adriana Volpe senza freni, bufera sui vertici Rai

Dopo la lite con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe se la prende ora con Carlo Freccero. Adriana Volpe non ha preso tanto bene la decisione di cancellare ‘Mezzogiorno in famiglia’, il programma che la Volpe conduce con Massimiliano Ossini e si è lasciata andare a un lungo post. “Leggo quanto si scrive”, esordisce Adriana Volpe in un nuovo post su Instagram, “anche a seguito di un mio post, e mi faccio ancora domande. Sono felice che programmi come il Collegio e The Voice of Italy , format ereditati dalle precedenti direzioni, abbiamo portato una crescita sul target dei giovani.

Purtroppo poi ci sono stati progetti propri che hanno conseguito risultati deludenti”. A questo punto la conduttrice passa a snocciolare alcuni numeri: “Il concerto di Guè Pequeno 1,5 % , Realiti al 2,5% , Ziggy al 2,7%…. Ma confido ancora che la Rete possa rialzarsi. Rimangono però ancora senza risposta alcune domande”. Domande che prontamente rivolge a Freccero, addirittura immortalato nella foto del suo post. Continua dopo la foto









Prima di tutto Adriana chiede spiegazioni sulle notizie del compenso di un suo collega: “È vero che Enrico Lucci […] per la conduzione di Realiti, (se non sbaglio 6 puntate) percepisce un compenso di 500.000 euro? Non si voleva il ridimensionamento degli stipendi e l’eliminazione degli sprechi di denaro pubblico?”. La conduttrice passa al secondo quesito: “E ancora: perché chiudere un programma interno che, quanto ad ascolti, ha sempre conseguito lo share più alto del daytime e il doppio della media della rete? (se poi pensiamo ai costi, con due puntate di Reality si realizzano venti puntate di Mezzogiorno in Famiglia). Continua dopo la foto







Arriva l’ultima domanda: “Perché preferire produzioni esterne essendo la Rai in grado di realizzarle al proprio interno grazie alle sue alte e indiscusse professionalità?”. Infine la chiosa finale: “E avrei ancora tanto altro da chiedere e da dire, ma facciamo un passo per volta…”. Parole a cui hanno fatto replica quelle del direttore: “Mi preme sottolineare che Rai2 è in assoluto la rete che cresce di più tra i primi 9 canali nella fascia 21.30 – 23.30” ha fatto sapere Freccero. Continua dopo la foto







“Nello specifico – ha aggiunto il direttore – ha ottenuto il 6.46% di share, ovvero +0,83 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Freccero ha parlato di “dato incontrovertibile”. “Il lavoro fatto nei primi sei mesi – ha concluso – ha centrato pienamente l’obbiettivo di riposizionare la rete nel panorama complessivo dell’offerta televisiva, incrementando l’audience del pubblico giovane”.

Ti potrebbe anche interessare: “Bella come nessuna”. Gessica Notaro, le foto in costume al mare sono un inno alla vita

fbq('track', 'STORIE');