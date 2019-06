“Voglio la prova del Dna per Leone”. Fedez allo scoperto, cosa è successo

Sono la coppia più social del mondo e non perdono occasione per far discutere. Stavolta l’attacco viene da Fedez che se la prende con la moglie Chiara Ferragni. Il motivo del contendere è la richiesta del cantante di sottoporre il figlio all’esame del dna. il cantante, infatti, il suo primogenito non gli somiglierebbe molto… Su Instagram Stories, Fedez ha pubblicato alcune foto di lui da bambino, trovate in casa della nonna paterna. Ci sono diversi scatti di Fedez da bambino, ma secondo il cantante Leone non somiglia al papà. Ed è per questo che, menzionando Chiara Ferragni, Fedez ci scherza su.

I Ferragnez sono da poco rientrati a Milano dopo qualche settimana trascorsa a Los Angeles. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Fedez, che attraverso un lungo post pubblicato su Instagram ha confessato ai fan di aver attraversato un momento delicato a causa di un problema di salute che gli ha fatto rivoluzionare tutte le sue priorità. Continua dopo la foto









Dopo aver scoperto la piccola anomalia che, fortunatamente, non si è rivelata grave, il rapper ha capito quanto tutti i soldi del mondo non facciano la felicità. Da qui la decisione di dedicare più tempo al figlio Leone, con cui ha trascorso totalmente l’ultimo mese nella casa che i Ferragnez hanno a Los Angeles. La nascita di Leone aveva già stravolto positivamente la vita di Fedez che, a maggior ragione dopo aver temuto per la propria salute, ha deciso di mettere sempre al primo posto la famiglia, con il pieno sostegno della moglie Chiara. Continua dopo la foto





Chiara ha invece fatto discutere per via di un post apparso tra le Instagram Stories che sponsorizzava il brand di costumi da bagno di Giulia De Lellis. Post rimosso dopo pochi minuti. Svista? No, ha poi chiarito la Ferragni: “Era semplicemente una storia di ‘The Blonde Salad’ che dopo 24 ore viene automaticamente resa non visibile dalla piattaforma. Naturalmente io apprezzo Giulia”. Mistero, però, sul perché regalare pubblicità a una collega… Continua dopo la foto







E arriviamo così all’ultima ‘polemica’ che si è scatenata sotto a una tenera foto di famiglia pubblicata da Chiara, che ha condiviso su Instagram una gallery con le foto più belle del viaggio a Los Angeles. Ecco mamma, papà (vestiti coordinati) e il piccolo Leone. Ai fan non è però sfuggito un dettaglio: “Ma perché tu e Fedez avete le maniche corte e Leone ha sempre pantaloni e maniche lunghe? Fa caldo, mettigli un bel completino estivo”, le scrivono. E ancora: “Quel bambino sta soffocando”.

