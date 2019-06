Deva, tutta la bellezza di mamma Monica (Bellucci). Le foto rarissime della figlia vip

Nell’aprile del 2019, quando era stata paparazzata a Ravello, aveva lasciato tutti senza fiato. Bellissima e affascinante si diceva che stesse girando uno spot per Dolce & Gabbana. Con lei, da quello che raccontavano i passanti, c’era anche mamma Monica Bellucci. Le foto di Deva Cassel in un meraviglioso abito bianco e con i suoi capelli neri al vento hanno fatto immediatamente il giro dei social smuovendo molti curiosi.

Poi è sparita dalle cronache e dalle prime pagine delle riviste patinate. Ora, a 14 anni, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è riapparsa Deva, in prima fila alla sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce & Gabbana al Milano Moda Uomo. In questa occasione, però, non si trattava di qualche scatto "rubato" dal set sulle strade di un paese, ma di un evento ufficiale dove era presente Deva Cassel.









Gli occhi degli osservatori sono caduti immediatamente su di lei anche perché c'è qualcosa che non sfugge neanche ai più distratti: Deva Cassel è la copia spiccicata di Monica Bellucci, classe 1954, per espressione del volto, per i suoi capelli corvini, per i lineamenti. Per l'occasione Deva ha indossato un seducente bustier di pizzo rosso, un mini blazer di jacquard, e dei pantaloni aderenti. Ha completato il look con la borsa icona del brand, la Sicily, e un paio di vertiginosi sandali. Non c'è bisogno di dire che ha calamitato tutte le attenzioni.





La figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel è riservata e schiva. Le sue apparizioni sono poche e la sua presenza sui social è avvolta nel mistero: le sue immagini ufficiali sono molto rare e apprezzate. Deva, a differenza di tanti suoi coetanei, non ha nemmeno un profilo Instagram pubblico. Probabilmente è proprio questo che fa sì che ogni sua foto pubblicata sui giornali diventi un imperdibile tormentone. Deva Cassel ha 14 anni, ed è nata il 14 settembre 2004. La teenager è la figlia maggiore di Monica Bellucci e del suo ex, Vincent Cassel.





Infatti la coppia ha una seconda figlia, Leonie, 9 anni compiuti il 20 maggio. Le due ragazzine sono diventate da poco sorelle. Vincent è infatti diventato papà per la terza volta. Si è risposato con la giovanissima modella Tina Kunakey, dalla quale ha avuto Amazonie, mentre Monica Bellucci frequenta Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane di lei.

