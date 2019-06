Incidente per Gabriele Costanzo: tanta paura per il figlio di Maria e Maurizio

È successo qualche giorno fa ma si è saputo soltanto adesso. Nelle ultime ore, tuttavia, Gabriele Costanzo ha destato un po′ di preoccupazione in entrambi i genitori. Il giovane è infatti rimasto vittima di un lieve incidente meteorologico proprio mentre si trovava in viaggio. La sua auto è stata di fatto sommersa da un’improvvisa tempesta di grandine, come lo stesso ragazzo ha immortalato in una sua IG Storie. Nella serata di venerdì 21 giugno, per la precisione, Gabriele Costanzo è dunque rimasto bloccato in strada a causa di una tempesta di grandine.

Il giovane ha poi voluto condividere la paura provata con tutti i suoi sostenitori di Instagram. Il videomaker è stato ulteriormente sfortunato, visto che proprio ora che sono iniziate per lui le vacanze si è anche scatenato il cattivo tempo.









Gabriele è un ragazzo che lavora con la mamma e dopo un duro anno di lavoro dietro le quinte dei programmi della madre adottiva Maria De Filippi, anche il giovane è partito per le sue vacanze estive in compagnia di alcuni amici. Il 28enne è stato adottato circa quindi anni fa da Queen Mary e dal consorte Maurizio Costanzo, diventando a tutti gli effetti un membro della loro famiglia.





Il giovane si occupa nello specifico di grafica all'interno delle trasmissioni che fanno parte alla Fascino P.g.t., di proprietà appunto della celebre madre. Per quanto riguarda il piccolo incidente, Costanzo junior ha dapprima postato sul suo profilo social uno scatto dove mostra uno scenario tranquillo, immerso nel verde. Il giovane si trovava a Schilpario, un piccolo borgo della Lombardia, tuttavia qualcosa è poi andato storto.







Gabriele Costanzo è infatti rimasto bloccato in macchina a causa della forte grandinata, che non gli ha permesso di proseguire il suo tragitto. Solo quando il cielo si è finalmente calmato, il “figlio d’arte” ha potuto rimettere in moto la sua vettura e tornare a casa illeso dai suoi genitori. Niente di grave insomma, solo tanta paura e un po’ di apprensione da parte dei genitori.

