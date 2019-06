Qualche giorno fa, precisamente il 21 giugno, il principe William d’Inghilterra ha compiuto 37 anni, e dai tabloid del Regno Unito arrivano indiscrezioni sul dolcissimo regalo di compleanno che il figlio di Carlo e Diana ha ricevuto dalla moglie Kate Middleton e dai loro tre figli George, Charlotte e Louis. Niente doni di lusso, contrariamente a quanto si potrebbe pensare nell’ambito della famiglia nobile più famosa d’Europa. Dimenticate orologi preziosi, viaggi da sogno o costosi dispositivi tecnologici: mamma Kate e i suoi tre bambini hanno creato per William un album fatto con le foto di famiglia e i disegni realizzati dai pargoletti.

Una soluzione “home-made” a basso costo ma ben più tenera, spontanea e sentita di tanti “inutili” e ridondanti beni materiali. A riferire il tutto è il sempre informatissimo The Sun, che ha sentito una fonte vicina alla famiglia reale. L’insider ha raccontato che l’album, realizzato nel corso di diversi mesi, è stato conservato per tutto il tempo a casa della sorella di Kate, Pippa Middleton, affinché William non sospettasse nulla. (Continua dopo la foto)









Kate e i bambini hanno compilato un grande album di dipinti, disegni, collage e stampe fatti dai bambini. Mostrano quello che hanno fatto nell’ultimo anno. È possibile trovarvi qualsiasi evento in cui sono stati coinvolti come famiglia e a cui è stata dedicata una foto, un disegno o una stampa. Ci sono voluti un sacco di tempo e sforzi per crearlo e, come regalo, significa qualcosa. Si può dire che è un promemoria per William su ciò che è veramente importante. (Continua dopo la foto)





È stato messo insieme con molta cura. E mentre il compleanno dell’erede al trono è stato in parte funestato dall’incidente che ha coinvolto un’auto della scorta di William e Kate (in cui è rimasta gravemente ferita un’83enne), in questi giorni non si parla che dell’evoluzione del rapporto tra lui e il fratello Harry. Prima sempre insieme e quasi in simbiosi, i due figli di Lady D. stanno prendendo direzioni separate. (Continua dopo la foto)







Ormai sposato con Meghan Markle e padre del piccolo Archie (che sarà battezzato a luglio), il duca di Sussex si sta smarcando dalla “dipendenza” dal fratello per costruirsi il proprio percorso, tanto che le due coppie ora hanno profili social separati e Harry ha persino lasciato l’associazione di beneficenza Royal Foundation, che aveva creato con William, per creare una sua organizzazione.

