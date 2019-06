Un altro fiocco rosa: è nata Olivia. Papà lo annuncia con questa foto dolcissima

Un altro fiocco rosa in casa del campione: il 20 giugno 2019 è venuta la mondo la piccola Olivia, la seconda figlia di Giorgio Chiellini e sua moglie Carolina Bonistalli. La primogenita del calciatore, Nina, ha infatti quasi 4 anni ed è anche la prima fan del difensore della Juventus. E così la famiglia Chiellini si allarga. Papà Giorgio ha voluto condividere con i suoi tanti fan di Instagram il primo scatto della bimba: una foto dolcissima in cui non si vede il volto, ma solo la manina che stringe la sua.

Pochi i dettagli sulla nascita. Nella didascalia che il calciatore aggiunge al post si legge solo la data, 20 giugno 2019, accompagnata da cuori rossi. La foto, come era prevedibile, ha fatto subito il pieno di like e commenti: oltre 210mila i cuoricini lasciati e più di 4mila i messaggi di auguri e di benvenuto al mondo alla piccola Olivia.









Anche mamma Carolina ha postato la stessa foto, scegliendo però il bianco e nero. Lei come didascalia ha scelto di aggiungere anche il nome della figlia, oltre alla data di nascita e i cuoricini. Ma in realtà era stata la Juventus a informare per prima i fan di Chiellini del lieto evento. L'annuncio è stato dato sui profili ufficiali della società: "Fiocco rosa in casa Chiellini! Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà!".





Poi, poche ore dopo, il calciatore ha postato la prima foto della secondogenita. Come detto, sotto al post sono piovuti tantissimi messaggi di auguri per Giorgio e Carolina ma non solo dai fan. Molti commenti anche da calciatori, ma uno fra tutti è spiccato per originalità e simpatia. Quello di Luca Toni, che ha commentato così: "Grande Giorgioneeeee!!!! Stesso giorno di mia figlia!!! Aiutooooooo te ne accorgerai!!".





Fiocco rosa in casa @chiellini ! 🎀 Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà! ♥️ pic.twitter.com/gfuzzDKUdM — JuventusFC (@juventusfc) June 20, 2019

Visualizza questo post su Instagram Olivia 💕 20.06.2019 💕 Un post condiviso da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) in data: 21 Giu 2019 alle ore 11:50 PDT



Giorgio e Carolina si sono sposati nel 2014 e l’anno successivo hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Nina, con cui il calciatore si è fatto spesso immortalare. Non solo sui social, ma anche in occasione dei festeggiamenti per i trofei vinti allo Juventus Stadium. Ora con Olivia la famiglia si è allargata e per il calciatore l’estate non poteva iniziare meglio. Dopo le vacanze, poi, tornerà al lavoro per la prima stagione con il neoallenatore Maurizio Sarri, che è stato presentato dal club proprio in questi giorni.

