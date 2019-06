Il gossip è esploso qualche settimana fa e ormai l’amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti è di dominio pubblico. Lei cantante, lui inviato de Le Iene sono usciti allo scoperto e sembrano molto felici e innamorati. Bianca sembra quindi aver finalmente trovato la stabilità dopo la storia finita con Max Biaggi. Storia che come abbondantemente raccontato da Bianca all’Isola dei Famosi l’ha fatta tanto soffrire. Eppure, nonostante sia passato molto tempo da quel doloroso addio e oggi abbia un nuovo amore, il nome di Max torna a farsi sentire. Con quella che è sembrata a tutti una frecciatina in piena regola.

Come riporta Libero, nell’ultima foto pubblicata dall’inviato de Le Iene su Instagram si vede Stefano in sella a una moto d’acqua e dietro la bella Bianca, la nuova fidanzata: “Dalle moto da corsa alle moto d’acqua è un attimo”, ha scritto sotto allo scatto lui, che si sta rilassando a Baveno. (Continua dopo la foto)









Una frase che non è passata inosservata e che non è andata giù ai fan. La polemica è dunque scoppiata in un attimo per quello che sembra un chiaro riferimento al pilota Biaggi. “Ricordati che Max resterà sempre il numero 1” ha commentato la foto un fan. La Atzei è rimasta in silenzio, mentre il suo Stefano è sceso in campo e ha cercato di placare le critiche ricevute: “Max chi?”, ha risposto ironicamente la Iena. (Continua dopo la foto)





Fra i tanti, c’è però anche chi prende le difese della nuova coppia: “Il motociclista può essere pure un campione ma non si è comportato bene con Bianca. Stefano è mille volte meglio di lui”, fa notare un altro utente. Come detto, Bianca non si è esposta in questo caso, ma sulla sua nuova storia d’amore l’ha fatto eccome: “Sto vivendo un momento di grande felicità”, ha dichiarato di recente la cantante sarda. (Continua dopo foto e post)







Bianca e Stefano erano stati fotografati dal settimanale Diva e Donna mentre passeggiavano mano nella mano. Scatti che lasciavano pochi dubbi, anche perché il gossip già circolava per via di certi indizi social, ovvero foto e video dagli stessi luoghi che non erano passati inosservati agli occhi dei più attenti. Lui ha da poco chiuso una storia di 2 anni con la collega Veronica Ruggeri, anche lei inviata della trasmissione di Italia 1.

