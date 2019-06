Pamela Prati a novembre 2018 ha rivelato di essersi innamorata di tale Marco o Mark Caltagirone. I due, innamoratissimi, dovevano sposarsi l’8 maggio 2019 a Roma, poi avevano cambiato idea e avevano detto che si sarebbero sposati a Prato. Ma il matrimonio è stato rinviato. Visto che questo Mark Caltagirone non si era mai visto, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che in realtà non esistesse. E infatti Mark Caltagirone era solo un fantasma. È stata l’ex agente della Prati, Eliana Michelazzo, a confessare che le nozze e il presunto marito erano solo un bluff.

Ovviamente è stato il caos assoluto. Pamela, però, “per non fare un brutta figura”, ha deciso di andare da Silvia Toffanin a Verissimo a raccontare tutta la verità su quella vicenda assurda. “L’ultima volta che sono venuta qui a Verissimo ero ancora convinta che esistesse, poi, solo negli ultimi giorni ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui. In realtà erano di un’altra persona, un agente. Ora ho paura, perché non so chi ci sia dietro a questa situazione. Sono spaventatissima”. Continua a leggere dopo la foto









Ovviamente il caso Caltagirone – Prati è diventato una sorta di telenovela seguitissima da tutti. A Storie Italiane, poi, è intervenuto anche il legale della Prati per spiegare come procederanno. La prima volta che la Prati parlò del matrimonio fu durante un’intervista al programma radiofonico “Un giorno da pecora”: quella volta disse che lei e Mark Caltagirone si sarebbero sposati a marzo. Poi, a Domenica In, nella puntata del 31 marzo, la Prati disse che aveva sposato Mark in forma privata. Solo che la cosa aveva fatto scattare qualche dubbio: possibile che non fosse circolata nessuna foto? Possibile che nessun paparazzo fosse stato a conoscenza delle nozze? Continua a leggere dopo la foto





Molto strano. Molto molto strano. Dalla Toffanin la Prati ha raccontato anche di essere stata minacciata con l’acido. Il personaggio di Mark Caltagirone era stato costruito alla perfezione: un imprenditore di successo conosciuto in tutta Roma che aveva rubato il cuore della Prati la quale si era trasferita con lui e aveva preso persino due bimbi in affido. Insomma, Mark Caltagirone sarebbe l’uomo perfetto, se solo esistesse… Già, Mark Caltagirone non esiste. Ma ormai lo sapete tutti. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso. (Anna Magnani) Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 20 Giu 2019 alle ore 1:29 PDT

Dopo il grande giallo italiano del matrimonio mancato di Pamela Prati, la showgirl torna con un video sui social assieme all’amica Valeria Marini. Dalle stories dell’account Instagram della Prati è stato condiviso un video che la mostra allegra e sorridente insieme alla sua amica Valeria Marini che, come la Prati, era stata una stella del bagaglino. Le due, tutte sorridenti, nel video selfie augurano a tutti una “Estate Stellare”.

La Prati, che sembrava davvero provata dalla faccenda di Mark, ha deciso di godersi l’estate con le amiche. E di rinascere. Nell’ultima foto postata su Instagram ha scritto una frase della Magnani: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso”.

Pamela Prati, svelato il tatuaggio fatto per “Mark Caltagirone”