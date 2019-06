Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi: la notizia è super e i fan impazziscono

Grandi notizie per Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi. Cosa sta succedendo? Pare che i due abbiano intenzione di avere un bambino. Cosa? Esatto. È stata lei a dichiararlo in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Serena Rutelli, 29 anni, professione estetista, è la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La ragazza ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso.

Grintosa, determinata, Serena ha dimostrato a tutta Italia di avere le idee ben chiare: nella casa del Grande Fratello si è distinta per la sua eleganza, il suo garbo e per il suo non essere mai sopra le righe. Una volta lasciata di Cinecittà, Serena ha rivisto il suo compagno e ha iniziato a prendere in considerazione l'ipotesi di allargare la famiglia. E già, pare che la coppia abbia voglia di mettere in cantiere un figlio. E chi se lo aspettava… Ecco cosa ha detto a Gente Serena.









"Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino – ha detto Serena al settimanale – È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF. Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po', per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto". Insomma, il desiderio di diventare 3 (per ora, poi chissà) c'è. Ma Serena vuole aspettare un po': sa che un bambino di cambia per sempre la vita e vuole godersi la gioia del suo rapporto…





In fondo Prince Zorresi ha solo 21 anni e forse è per questo che Serena vuole aspettare ancora un po'. Esatto, tra Serena e Prince ci sono 8 anni di differenza ma non sono nulla quando c'è l'amore. E infatti la loro differenza d'età non è mai stata per loro un ostacolo: "È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d'età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti".





I due sono veramente innamorati e, anche nella casa del Grande Fratello, Serena non ha mai dimostrato interesse verso eventuali avventure. La ragazza è in gamba e ha le idee chiare. “Ho già una mamma” disse in diretta tv quando la madre naturale, che la abbandonò quando era una bambina, le scrisse una lettera attraverso il GF per farle sapere di volerla incontrare. Con quella parte del suo passato Serena ha chiuso ogni ponte.

