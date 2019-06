Spiacevole avventura per Giulia De Lellis- L’ex concorrente del Grande Fratello è rimasta fuori casa mentre si trova in vacanza con la nipote e ha chiesto aiuto su Instagram. Un “incidente” di quelli che può dare fastidio, soprattutto quando si trascorre qualche giorno fuori per riposare e godersi meritate vacanze. La bella influencer nata sotto l’egida di “Uomini e Donne” si trova in vacanza in Sardegna e, come di consueto, racconta attraverso le stories i momenti più importanti della sua vacanza.

Questa volta, però, ha raccontato anche un piccolo problema, vissuto con la nipote: “Ci aprite? Siamo rimaste fuori!”. Ma non è finita, perché nell’attesa che la sorella aprisse finalmente la porta di casa, Giulia De Lellis ne ha approfittato per fare una stories e giocare con la piccola Matilde, che lei chiama il “piccolo Koala”. (Continua dopo la foto)









Giulia De Lellis ama scherzare con la piccola e soprattutto fare battute e confrontarsi con i suoi follower. Infatti, poco dopo, tutto si è risolto ritornando ad essere la solita influencer di sempre: “Voglio darvi qualche indicazione perchè secondo me fate dei disastri”. In riferimento a cosa indossare come trucchi al mare. (Continua dopo il video e la foto)





Nel frattempo la vita amorosa della De Lellis sembra aver preso un’altra piega: la voce di un flirt con Andrea Iannone è sempre più insistente e i due, dopo essersi nascosti per un po’, stanno cominciando ad essere sempre meno reticenti nel condividere con i fan vari elementi che confermano il gossip. Hanno pubblicato nei giorni scorsi la foto di un pisolino insieme, poi il settimanale “Chi” li ha ulteriormente paparazzati in compagnia, mentre ceneavano insieme al ristorante. (Continua dopo la foto)







Poi arriva a Barcellona per lui, che è impegnato in Moto Gp, e Giulia De Lellis scherza così: “Arrivo a Barcellona, faccio un giro su un cinquantino con Iannone che teoricamente dovrebbe essere bravo a guidare un cinquantino e invece mi faccio male al polso. Sto scherzando ragazzi! Ho ironizzato perché stavano già iniziando a uscire cose strane, ho solo una tendinite assurda, porto un po’ questo tutore e poi passa tutto”. Ma nel frattempo le hanno aperto? Speriamo di sì!

