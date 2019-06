“Sedotta e abbandonata”. E “tradita”: Vladimir Luxuria, il flirt non è più segreto

Vladimir Luxuria è spesso ospite nei salotti televisivi ed era presente anche nell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, incentrata ancora una volta sull’ormai noto ‘Pamela Prati gate’. Luxuria ha voluto dire la sua sul ruolo di “Donna Pamela”, ossia Pamela Perricciolo, una delle due ex agenti della showgirl sarda. “Io non sono una psicologa, ma penso che Mark Caltagirone sia l’uomo che Pamela Perricciolo sarebbe voluto essere – ha spiegato l’opinionista – Ci sono persone che nascono in un corpo che non sentono loro: se tu reprimi questa tua transessualità, o fai del male solo a te stesso, o anche agli altri”.

"Io penso che Pamela Perriccolo sarebbe voluta essere uomo e ha creato questa realtà parallela per far legare sentimentalmente le donne che sentiva più vicino". Infine l'ex parlamentare ha espresso tuta la sua l'indignazione per la scelta delle due ex agenti Perricciolo e Michelazzo di aver coinvolto anche un bambino che doveva fingere di avere un tumore alla gola.









"Pamela Perricciolo ha fatto del male a tutti – ha detto ancora l'opinionista a Live– ha ingannato tutti e quando ci metti di mezzo un bambino, dicendo che ha un tumore alla gola, offendi quei genitori che dormono in macchina perché seguono i loro bambini e non hanno i soldi per pagare l'albergo". "Potete fare business, ma ingannare in questa maniera no!", ha concluso raccogliendo gli applausi dei presenti in studio.





Di recente abbiamo ritrovato Vladimir Luxuria anche nella Casa del Grande Fratello, dove è rimasta per una sola settimana ma ha conquistato subito gli inquilini. Meno nota, invece, è la sua vita sentimentale. Adesso però è il settimanale Oggi a lanciare un'indiscrezione in tal senso nell'ultimo numero in edicola: l'opinionista sarebbe stata "sedotta e abbandonata" da un uomo, un tecnico di Mediaset con cui avrebbe condiviso una relazione segreta. E la rivista parla anche di tradimenti da parte di lui.







“Credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria – si legge nell’articolo del settimanale Oggi – è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione e ha deciso di non concedergli una seconda possibilità”. “I soliti ben informati – continua – dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno. A quando il perdono?”.

