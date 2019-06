Uno yacht da paura: Pier Silvio e la Toffanin beccati sul nuovo ‘gioiellino’ da 43 metri

Un nuovo yacht per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Come si ricorderà, il presidente Mediaset ha perso la sua imbarcazione nel corso della mareggiata che ha colpito la Liguria a ottobre 2018. Decine le barche danneggiate in quell’occasione. Compresa quella di Piersilvio, “Suegno”, un Custom Line di 37 metri, che è semiaffondata. Tutta la famiglia è rimasta bloccata a Portofino per diverse ore: alloggiava all’interno del castello Bonomi-Bolchini, che è la residenza dei Berlusconi in Liguria.

Pier Silvio, Silvia, i loro figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina e il personale di servizio furono costretti a incamminarsi a piedi fino a Portofino per poi alloggiare in un hotel in attesa che il percorso di collegamento alla villa fosse ripristinato. Le operazioni per il recupero di “Suegno” sono iniziate nel 2019 e per raddrizzare lo yacht di 37 metri sono state utilizzate le stesse tecniche necessarie per la nave Concordia. (Continua dopo la foto)









Ma in vista dell’estate e per i suoi 50 anni appena compiuti, Pier Silvio Berlusconi si regala una vacanza in famiglia con la conduttrice di Verissimo e un nuovo yacht da 43 metri. La rivista Diva e Donna ha infatti fotografato tutta la famiglia mentre scelgie la lussuosa imbarcazione a bordo della quale si godrà il mare. La scelta sarebbe ricaduta su un prezioso yacht ancorato a Montecarlo, lungo 43 metri e dotato di una serie di comfort extra lusso. (Continua dopo la foto)





Secondo il settimanale, il nuovo “gioiellino” che il presidente Mediaset, che come detto era accompagnato da Silvia e dai figli, avrebbe scelto per le ferie misura 43 metri ed è dotato di diverse e lussuose comodità: una suite per l’armatore, 2 camere matrimoniali, 2 cabine doppie, e alloggi per comandante e personale. Non manca naturalmente la vasca Jacuzzi, adagiata sul ponte dello yatch. (Continua dopo le foto)







Nel frattempo già circolano voci sul futuro professionale della bella Silvia, che anche nell’ultimo anno ha conquistato il pubblico. Stando a quello che riporta Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano, i vertici del Biscione avrebbero pensato a lei per 3 grosse produzioni in prime time. Ma pare che la conduttrice abbia rifiutato perché per adesso preferisce concentrarsi su Verissimo, che anche nell’ultima stagione ha ottenuto dei buoni risultati.

