Federico Fashion Style è gay? Il parrucchiere dei vip racconta tutto

“Federico Fashion Style gay” è una delle frasi più ricercate su Google nelle ultime settimane. Si tratta ovviamente di uno dei parrucchieri più famosi d’Italia, protagonista dello show Il Salone delle Meraviglie in onda su di Real Time.

Federico Lauri, questo il vero nome del noto coiffeur di Anzio, è un imprenditore italiano che ha aperto numerosi centri di bellezza fra Milano e Roma. Grazie alla sua creatività e maestria nelle acconciature, Real Time ha assegnato a Federico Fashion Style un personale spazio dedicandogli un programma televisivo a puntate, diventato già un must tra gli amanti della moda e degli ultimi trend.









Una cosa che non tutti sanno è che Federico ha una compagna da più di un decennio ed è anche papà di una bambina. In molti, tuttavia, si dicono convinti della sua omosessualità, forse sviati dalle sue movenze estremamente aggraziate e molto seducenti. Messo dunque di fronte all'evidenza del trend della ricerca in internet, Federico Fashion Style si è pertanto deciso di dire la sua.





La sua risposta è stata chiara e decisa: "Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e abbiamo una bimba che si chiama Sophie Maelle. Non sono gay, ho una figlia e una compagna. Non significa che se sei vestito così sei gay oppure che lo sei perché fai il parrucchiere o lo stilista".





Bisogna ammettere che la risposta di Federico è davvero inattaccabile. La professione che si svolge o lo stile di abbigliamento che si decide di fare propri non hanno necessariamente a che fare con l’orientamento sessuale di una persona così come non esistono “professioni da omosessuali e da eterosessuali”.