Claudia Gerini è tornata di recente a far parlare di sé per via di quello che sembra essere il suo nuovo compagno, ma nelle ultime ore l’attrice di “Suburra” e in sala “A mano disarmata”, storia vera della giornalista antimafia Federica Angeli, ha rivelato in radio di essere spesso vittima delle avances spinte dei feticisti. Intervistata all’interno del programma radiofonico “I lunatici”, in onda su Rai Radio 2, che viene trasmesso dopo la mezzanotte, la Gerini ha svelato la curiosa predilezione di alcuni suoi follower e spiegato di ricevere richieste in tal senso attraverso messaggi sul social più utilizzato dai vip, ovvero Instagram. Non solo: ha pure un fan con velleità poetiche.

“Il mio rapporto con la notte? Amo la notte! – ha esordito la fascinosa attrice – In genere vado a letto verso le due, mi godo quelle ore di solitudine e silenzio, con la casa che ha un’atmosfera notturna. Anche se a volte di notte si fanno dei pensieri un po’ cupi, si vede la vita in modo più difficoltoso”. (Continua dopo la foto)









Incalzata sul suo rapporto con i social network, l’attrice ha quindi rivelato di essere spesso vittima delle molestie dei feticisti. “Ho Instagram, mi diverte, sono molto attiva – ha confidato a “I lunatici” – Anche io ho i feticisti che chiedono le foto dei piedi. I piedi vanno molto forte. Io ho dei piedini carini, non è che li posto perché me li chiedono, ma ogni tanto ho postato foto dei miei piedi, che camminano sulla spiaggia. (Continua dopo la foto)





E poi ha aggiunto: “Ogni tanto ricevo richieste strane, ma bisogna sempre reagire con un sorriso. Non bisogna né troppo crederci, né troppo prendersela. I follower più strani? C’è uno che ogni volta mi scrive una poesia di commento”. L’intervista è poi proseguita su altri temi: Claudia ha capito che avrebbe voluto fare l’attrice molto presto, all’età di 13 anni, e cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo facendo danza. (Continua dopo le foto)







“Ho studiato, inseguito questo sogno fin da piccola – ha raccontato sempre in radio -, felice poi di essere riuscita a realizzarlo. Mia mamma mi accompagnava a tutti i provini, è stata molto comprensiva. La famiglia mi ha aiutato, non mi è mai andata contro per fortuna”. Poi l’incontro con Carlo Verdone, che definisce “l’incontro della mia vita”: “È stato l’incontro che mi ha fatto capire che potevo essere un’attrice brillante, anche giovanissima. L’ho incontrato a ventidue anni, mi ha iniziato al grande cinema. Io e Carlo siamo allineati”.

