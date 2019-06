Tra Melissa Satta, 33 anni, e Kevin Boateng, 32, è finita qualche mese fa. L’ex velina di Striscia la Notizia l’aveva fatto capire via social cancellando dal suo profilo Instagram il cognome del marito. Non è più la signora ‘’Melissa Satta Boateng’’ – questo il nome del suo account dal 2016, anno in cui aveva sposato il calciatore – ma semplicemente ‘’Melissa Satta’’. I due, che fino a qualche tempo fa erano una delle coppie più belle e invidiate dello showbiz, si erano conosciuti a fine settembre del 2011 a Milano.

Il 15 aprile 2014 è nato il loro primo figlio, Maddox, e il 25 giugno del 2016, dopo quattro anni di fidanzamento, le nozze: la coppia si era sposata con una cerimonia in riva al mare nella chiesetta di Stella Maris a Porto Cervo, in Sardegna. (Continua dopo la foto)









I gossip sulla rottura hanno iniziato a circolare negli ultimi mesi del 2018. Melissa, inizialmente, rispondeva per le rime ai fan, poi si era chiusa in un silenzio tombale. E anche lo scorso gennaio, quando si è diffusa la notizia che i due avevano avviato le pratiche per la separazione, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. E qualche settimana fa, la Satta raccontava in una intervista di non aver voglia di innamorarsi di nuovo dopo la fine del matrimonio con Boateng, padre del piccolo Maddox. (Continua dopo la foto)





“Con Boateng è finita – aveva raccontato a Chi – Non è mai bello quando una storia d’amore finisce, ma posso dire che oggi siamo in serenità. In questo momento non ho voglia di innamorarmi di nuovo, è già un bel passo avanti aver sistemato le cose con lui. Insieme abbiamo messo al mondo il gol più bello: nostro figlio”. Eppure, nonostante non ci siano ancora conferme, pare che Melissa abbia voltato pagina. Con l’imprenditore Tommy Chiabra, ex di Fiammetta Cicogna. (Continua dopo le foto)







Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che mostrano come tra la ex Velina di Striscia la notizia e l’industriale del lusso ci sia grande affinità. Inoltre, i rumors su un flirt appena nato tra la Satta e Chiabra potrebbero essere alimentati da una serie di indizi social. Solo alcuni giorni fa, infatti, la Satta aveva postato la veduta di un elicottero, mezzo che Chiabra usa per i suoi spostamenti. Poi, lui ha taggato la Satta e la sua migliore amica, Simona Salvemini, durante un viaggio in macchina e, ancora, la presunta neo coppia ha alloggiato nello stesso hotel a Firenze per il Pitti. Tre indizi più le foto di Chi: una coincidenza o l’inizio di una nuova storia per Melissa?

