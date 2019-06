Sabato scorso, 15 giugno, Donatella Versace, direttore creativo della maison Versace e sorella di Gianni (e Santo), in occasione della Milano Fashion Week dedicata alla Moda Uomo ha presentato la nuova collezione primavera estate 2020. Una sfilata-evento andata in scena nella storica sede Versace di via del Gesù che ha visto un tripudio di forme e colori. Donatella ha raccontato in passerella il percorso di crescita personale di un ragazzo che, raggiunta la maturità, riesce a trovare fiducia in se stesso e a giocare con la sua immagine.

Sì, quindi, a colori audaci e stampe brillanti, frange, chiodi oversize e, ancora, tie-dye e animalier, barocco in versione fluo e tinte elettriche sui capelli dei modelli. Non sono mancate le ispirazioni alla cultura pop degli anni Novanta. Come ai Prodigy, la band inglese simbolo del movimento rave di quel periodo. In generale, ancora una volta Donatella dimostra che gli uomini possono sovvertire le regole in fatto di look, sfidando gli stereotipi e vantando uno stile personale e rivoluzionario. (Continua dopo la foto)









Ma collezione Primavera Estate a parte, anche la stessa Donatella ha ‘rivoluzionato’ il suo look. Siamo abituati a vederla con lunghi capelli biondo platino e, tranquilli, la tinta, che è il suo “marchio di fabbrica”, non è cambiata. Ma quando la stilista e direttrice creativa della Maison è apparsa in passerella alla fine della sfilata, era impossibile non notare il suo nuovo taglio di capelli. (Continua dopo la foto)





In occasione della Milano Fashion Week dedicata alla Moda Uomo, Donatella ha sfoggiato un taglio fresco e sbarazzino. Perfetto per l’estate. Da sempre biondissima e con i capelli lunghi, l’avevamo lasciata al Met Gala – la sua ultima apparizione pubblica – con una chioma lunga fin sotto le spalle con le punte verde fluo, ma alla sfilata della collezione Primavera/Estate 2020 ha cambiato di nuovo. (Continua dopo le foto)







Donatella, come mostrano le foto, è infatti passata al cosiddetto ‘long bob’, che per la cronaca è uno dei tagli più trendy dell’estate 2019. Ora la sorella di Gianni porta i capelli poco sopra le spalle con dei ciuffi leggermente più corti che le cadono sul viso. Non è certo un taglio ‘radicale’, ma la differenza si nota, considerando la sua chioma sempre lunghissima.

