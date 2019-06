E si continua a parlare di Pamela Prati (e di Mark Caltagirone). Ricordate quando il (finto) matrimonio sembrava essere ancora in piedi e la showgirl sarda disse di essersi fatta un tatuaggio dedicato al (finto) fidanzato? Il tattoo era stato realizzato in tempi non sospetti sul costato, come poi confermato da Federica Benincà a Mattino Cinque, e rappresenta la frase che “Mark Caltagirone” le avrebbe detto per conquistarla, ovvero “Mettimi come sigillo sul tuo cuore”.

La stessa Pamela ne aveva parlato più di un mese fa nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo (dove poi è ritornata in lacrime per ammettere di non aver mai visto Mark): “Ho un tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone, qui sul costato, una scritta. È per lui, ma non me lo ha chiesto lui di farlo. Ho scritto ‘Mettimi come sigillo sul tuo cuore’ perché è la frase che mi ha scritto in chat”. (Continua dopo la foto)









E quando Silvia Toffanin, incredula, le chiese di poterlo vedere, Pamela Prati rispose con queste parole, alludendo a un eccessivo dimagrimento dovuto al forte stress: “Vuoi vedere le mie costole?”. Ecco. Quel tatuaggio è sempre rimasto nascosto. Finora, però. Ci ha pensato la rivista Novella 2000 a mostrarlo, addirittura sulla copertina del nuovo numero in edicola: “Pamela sola. Ecco il tatuaggio che si è fatta per amore di Mark Caltagirone”. (Continua dopo la foto)





Nel frattempo Pamela Prati era attesissima nell’ultima puntata della stagione di ‘Live – Non è la D’Urso’, ma gossip dell’ultim’ora sostengono che la ex stella del Bagaglino ci abbia ripensato e abbia quindi rifiutato di nuovo. E dire che dopo l’“incidente diplomatico” dei giorni scorsi, in cui la Prati aveva dato forfait nel programma, la sua presenza nell’ultima puntata era stata data per certa, ma a quanto pare non sarà così. (Continua dopo le foto)







Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Pamela Prati avrebbe cambiato idea, rifiutandosi all’ultimo di prendere parte alla trasmissione. Al suo posto ci sarà Eliana Michelazzo, che potrebbe non solo svelare nuovi dettagli dell’affaire Caltagirone, ma anche avere un faccia a faccia con Pamela Perricciolo, ex agente della showgirl e mente, secondo molti, di tutto l’inganno.

“Io ti amo…”. Pamela Prati, occhio alla svolta del cuore, c’è lui! Così la facciamo finita con Mark Caltagirone?